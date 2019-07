Morena no quiere repetir la historia del PRI: Luján Uranga

Morena no quiere repetir la experiencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no quiere ser un partido de Estado que se funda con el gobierno, afirma de manera tajante Bertha Elena Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de Morena, quien de cara a la elección interna acepta que aspira a la dirigencia, pero sólo si cuenta con el apoyo de la militancia.

En entrevista con LA SILLA ROTA, enfatiza que para ella sería un honor encabezar a Morena, partido al cual ve fortalecido tras los comicios de 2018; sin embargo, admite que existe desorganización interna debido a que todos los esfuerzos se concentraron en ganar la elección presidencial.

En noviembre próximo se renovará el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que actualmente encabeza Yeidckol Polevnsky. Aunque faltan cinco meses, ya figuran nombres de varios interesados en ocupar ese cargo.

Para Luján Uranga, el proceso de cambio de dirigencia en Morena representa una oportunidad para legitimarse frente a la población, para recuperar la estructura que tenían y para poder abrir las puertas a más militantes, ya que tienen en espera más de un millón de solicitudes de afiliación.

¿Cómo ve a Morena actualmente? Me podría dar un balance del partido...

Creo que está en un muy buen momento en términos de las oportunidades que tiene de realmente consolidarse como la principal fuerza política en el país, no solamente por los resultados de la elección de 2018, sino porque hoy por hoy la gente lo ve, y así lo percibimos, como una esperanza realmente para el cambio, para la transformación de México.

Sin embargo, hay que decir que estamos en un proceso de transición en el que nos hemos venido desorganizando, hemos perdido estructura. Por un lado, porque nos abocamos hace dos años totalmente a ganar la elección del 2018 y eso nos llevó a organizarnos de manera no convencional para poder ganar, para poder cubrir la estructura de defensa del voto y la de promoción del voto, en fin.

Además, porque después de la elección, el partido en sus distintos niveles de dirección se fue haciendo chiquito por toda la gente que se fue a los gobiernos, a las legislaturas, a los gobiernos municipales.

En este año, tenemos la posibilidad de reorganizarnos y de recuperar esas estructuras a partir de un proceso de elección para el que nos estamos preparando y que tiene que ver con el cambio de las directivas en todos los niveles: municipal, distrital, en los estados y nacional.

Eso nos va a permitir volver a los afiliados, a la militancia, y tratar de construir un proceso muy democrático, muy transparente, muy limpio, que nos lleve a legitimarnos frente a la ciudadanía, pero también a recuperar este nivel organizativo que logramos en meses anteriores.

Ha habido bajas en las filas de otros partidos, ¿cómo va la afiliación de militantes en Morena?

Con nosotros la situación está totalmente al revés, tenemos ahorita más de un millón de solicitudes de afiliaciones y se decidió desde principios de 2018 cerrar el registro para abocarnos a la elección y dejamos la cuestión de la afiliación para éste o el próximo año. Seguramente a principios del año que entra ya podremos entre nosotros discutir el procedimiento por el cual la gente se puede afiliar.

Queremos poner algunos filtros para evitar la afiliación corporativa, esto es que lleguen grupos de 10 mil, de 20 mil personas de algún sindicato, de alguna agrupación o gente que viene de otros partidos. La afiliación es personal, es voluntaria.

Por lo pronto, queremos que la próxima elección interna se haga con las personas que están afiliadas hasta ahora y que esto nos lleve a una nueva etapa, a un proceso siguiente de apertura del padrón y de la inclusión de las miles de personas que quieren contribuir a la construcción del cambio y que quieren afiliarse para militar en Morena.

¿Usted tiene la aspiración de dirigir Morena?

A mí me han planteado ya en distintos estados que pueda incorporarme al Comité Nacional, esto va a tener que pasar por la elección. Tenemos en el Congreso Nacional alrededor de 3 mil o 4 mil delegados, que son los que en su momento van a votar al Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo la presidencia.

Lo que he respondido es que para no adelantar vistas, ir viendo en los congresos si hay acuerdo alrededor de mi postulación, entonces en ese momento decidiré. Obviamente si no veo posibilidades de salir adelante en esa postulación, pues mejor ni le entro. Todavía nos falta, el congreso es hasta noviembre, así que todavía tenemos meses por delante.

Pero le gustaría dirigir el partido...

Sí, claro que sí, pues siempre es un honor servir y encabezar un movimiento de un partido tan importante, obviamente que sí. Cualquiera de nosotros estaría muy satisfecho de llegar a un puesto de responsabilidad tan importante como éste.

¿Qué les respondería a quienes dicen que Morena se está convirtiendo en un partido de Estado?

Precisamente eso es lo que queremos evitar, los que debemos construir es un partido, una organización fuerte. Somos un partido movimiento, entonces conservar este perfil, pero además, no repetir las historias del pasado, las historia del partido de Estado, o sea la experiencia del PRI, que se fundió con el gobierno y que lo que hizo fue corporativizar a las organizaciones sociales y ligarlas a un partido y al gobierno en turno priista de manera obligatoria, sin que hubiera voluntad de las personas de por medio. Eso no lo queremos nosotros, Morena no se va a subordinar ni a depender del gobierno.

El gobierno tampoco quiere eso. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro Presidente, planteó en nuestro último congreso, en agosto del año pasado, que él pedía licencia al partido porque se iba a dedicar a gobernar para todo el país, para todos los mexicanos y que por lo tanto durante estos seis años se iba a desmarcar de Morena.

Creo que para nosotros es una responsabilidad el ir construyendo una organización que responda a sus orígenes, a sus documentos básicos, al objetivo por el cual se creó, que es la transformación del país y que esto nos lleve a organizarnos de manera autónoma, que con nuestras propias fuerzas y con todos los militantes que vayamos agrupando podamos darle continuidad al proyecto que hoy representamos.

¿Cuál es la evaluación que hace del gobierno hasta ahora?

La verdad es que yo lo veo como un momento histórico y un gobierno histórico, empezando por la manera de gobernar, con transparencia, rindiendo cuentas cada día, no sólo a través de las conferencias mañaneras, sino también con la presencia permanente en territorio en los poblados, los estados, los municipios del país.

Es una manera diferente de gobernar, definitivamente no es un gobierno que esté detrás del escritorio viendo cifras, leyendo informes o escribiendo discursos, sino que es un gobierno que está en el territorio y que permanentemente está valorando la situación en la que se encuentra el país, los problemas que se están encontrando, pero también las soluciones que se están echando a andar para resolver la grave crisis de deterioro que encontramos.

Por otro lado, creo que en estos meses hablan de congruencia, si nosotros hacemos un análisis sobre la promesa de Morena y del candidato Andrés Manuel López Obrador y lo que se ha hecho en estos meses, las políticas que se han impulsado, las leyes, las iniciativas de ley que se han presentado, pues vamos a encontrar una total congruencia, no es que te prometí esto y ahora estoy haciendo otra cosa.

No como cuando (Enrique) Peña Nieto era candidato y planteó que no al aumento al IVA y llega al poder lo primero que hizo fue impulsar el incremento al IVA. Entonces creo que esta consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace es el motivo por el cual sigue estando la aceptación de la gente al gobierno federal en niveles muy altos, arriba del 70%.

