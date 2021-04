Morena no podrá pautar spots para promover a Salgado Macedonio: INE

Aunque Morena argumentó que Salgado Macedonio no fue precandidato puesto que el partido no registró a nadie de manera oficial. (Cuartoscuro)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió esta mañana que Morena no puede pautar en radio y televisión, spots relacionados con la candidatura de su aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. El argumento de su decisión es que esta candidatura no fue avalada por el pleno de los consejeros electorales y tampoco por el órgano electoral de ese estado.

El asunto fue revisado durante la sesión de esta mañana; y el tema fue puesto en la mesa por el PRI quién solicitó una medida cautelar contra un spot que Morena que difundió del 21 al 31 de marzo con el nombre "Félix Salgado Gobernador".

El 25 de marzo el INE no otorgó el registro a la candidatura del senador con licencia por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. No obstante, él continúo realizando actos públicos para defender su candidatura y llamó a movilizaciones sociales como respaldo.

Aunque Morena argumentó que Salgado Macedonio no fue precandidato puesto que el partido no registró a nadie de manera oficial, la Comisión de Fiscalización de este órgano documentó que en sus redes sociales sí se difundieron videos y fotografías de actos públicos que celebró en la entidad y en los que él estuvo presente para promover sus aspiraciones políticas.

En su queja el PRI argumentó que dicho spot se transmitió del 21 al 31 de marzo, lo que significa que Morena continuó con su difusión aun cuando su candidatura no fue validada de manera oficial en los últimos 5 días de este mes.

Mediante comunicado de prensa la Comisión informó que la petición del PRI fue declarada improcedente "al tratarse de hechos consumados". Pero advirtió que "sí Morena llegara pautar de nueva cuenta publicidad promocionando la candidatura de Salgado Macedonio, no deberá ser transmitida en tanto dicha candidatura fue retirada por infracciones a la normatividad electoral".