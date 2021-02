Morena no enviará consulta de juicio a expresidentes

La bancada de Morena en San Lázaro determinó acompañar la consulta de juicio a los expresidentes a través de la propuesta ciudadana de Omar García y Ariadna Sánchez que se encuentra en sus últimas horas para recabar firmas.

“No vamos a presentar la solicitud de consulta porque vamos a apoyar la del presidente”, afirmó su coordinador Mario Delgado.

Para presentar esta solicitud por parte de la cámara baja, se requería el aval de las dos terceras partes del pleno; por lo que ayer se consideró que era más viable reunir esas dos terceras partes de votos en el Senado de la República.

Sin embargo, Delgado justificó “que no se politice este asunto; que se trate como un tema ciudadano impulsado por los ciudadanos, que se trata de hacer justicia, de que la gente pueda pedir el enjuiciamiento de los expresidentes que saquearon a nuestro país. El meter el grupo parlamentario junto con sus aliados la propuesta de consulta pues le daría un matiz político”.

Adelantó que las firmas recabadas ascienden a más de dos millones, es decir, por encima del mínimo que son 1.8 millones.

SIN INTERÉS DE ESPIONAJE

Delgado respondió a los temores de los legisladores panistas respecto a ser espiados mediante los celulares que recibieron para sesionar a distancia. “Bueno, es que ahí luego se abusa de las series de Netflix, ¿no? No, no hay ningún interés en espiar a nadie, se está explicando por grupos a los diputados el funcionamiento del celular que ahora tiene reconocimiento facial y el único objetivo de este teléfono es que puedan tomar asistencia y votar a distancia, es lo único”.

“Estamos recomendando a los diputados que se utilice exclusivamente para eso, para que no se tenga acceso a información personal de los diputados, incluso estamos pidiendo en los cursos de capacitación que se da con ellos que desactiven el GPS para que estén tranquilos”, dijo. Y confió en que la siguiente semana la cámara baja pueda ya trabajar bajo el esquema semipresencial.

NO HUBO DINERO DE LA CÁMARA EN VENTA DE CACHITOS

Delgado respondió a declaraciones de diputados panistas quienes insinuaron que, en la venta de boletos de lotería desde ayer, se podrían haber utilizado recursos de la cámara baja.

“No hay recursos de la cámara en la compra de boletos del avión presidencial. Y los casos de los diputados es voluntario su compra. No se compró un solo boleto de la rifa, del sorteo del avión presidencial con dinero de la Cámara de Diputados”, dijo.

Por su lado el coordinador de la bancada priista señaló “yo no compré ningún cachito para la rifa de los dineros estos, no lo compré, no, no lo compre, simplemente porque decidí no hacerlo”.

(MJP)