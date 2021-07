Morena no avanza ni sus propuestas para apoyar a desempleados

A más de un año de crisis económica por la parálisis de actividades comerciales que generó la pandemia de covid-19 en México, la fracción de Morena en el Senado no ha podido avanzar ni sus propias propuestas para que los mexicanos puedan hacer frente a ésta.

Una propuesta de seguro de desempleo, impulsada por el senador Martí Batres (Morena); otra de ingreso mínimo vital, presentada por Patricia Mercado (MC); y una más de ingreso básico universal, propuesta por Damián Zepeda (PAN); siguen sin avanzar.

Para el primer periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura, los legisladores podrían discutir la posibilidad de legalizar una renta básica universal y de emergencia para las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia o que han perdido sus empleos.

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, fue la legisladora que, desde mayo de 2020, impulsó esta iniciativa, sin embargo, a pesar de que se acordó la formación de un grupo de trabajo que discutiera el tema, sólo hubo una reunión y jamás se tocó el tema de nuevo.

Hasta ahora, cuando el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, también ha hablado de la necesidad de atender a todos los que se han visto afectados por la pandemia que ya lleva 15 meses de haber llegado a nuestro país.

De acuerdo con Mercado, que haya legisladores de otras bancadas que estén planteando este tema abre la posibilidad de que se acuerde no sólo para responder ante la pandemia de covid-19 sino cualquier otra emergencia.

"En Movimiento Ciudadano decidimos hacer una iniciativa legislativa para crear una ley que considere el ingreso vital de emergencia para que quedara porque ahorita estamos en esta situación, pero pueden venir otras crisis económicas donde las personas pierdan sus trabajos o vean disminuidos sus ingresos", señaló Mercado en entrevista con La Silla Rota.

Una ley de estas características tendría que organizar un trabajo conjunto entre diversos órganos de gobierno como el Banco de México y la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin embargo, la propuesta de Patricia Mercado no es la primera iniciativa que se impulsa en ese sentido. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en boca del senador Damián Zepeda, fue de los primeros que, ante la pandemia, propuso un apoyo universal para la población ante la emergencia sanitaria.

"Lo que decíamos al iniciar la pandemia, cuando apenas salió el gobierno a decir que se cerraban las actividades económicas, dijimos que estaba muy bien cuidar la salud de los mexicanos, pero cómo le iba a hacer el mexicano para llevar comida a su mes", explica Zepeda en entrevista con La Silla Rota.

La propuesta panista es más amplia que la de Movimiento Ciudadano, pues plantea que el gobierno otorgue un apoyo a todos los mexicanos para obtener la canasta básica y tener el ingreso mínimo para el bienestar que equivaldría a 3 mil 200 pesos por persona para que todos tuvieran la alimentación garantizada.

El senador explica que, a pesar de las insistencias de los partidos de oposición, el grupo parlamentario morenista se ha opuesto a la iniciativa debido a que, argumentan, no existen los recursos económicos suficientes para garantizar un apoyo de ese tamaño a pesar de que los panistas han matizado y propusieron que entonces el programa fuera destinado para los que quedaron desempleados con la pandemia.

A pesar de que la propuesta de Movimiento Ciudadano data de mayo de 2020, la discusión no se había desarrollado, de acuerdo con Mercado, debido a que los legisladores morenistas afirmaban que con los programas universales que permitían que la población recibiera por medio de otras vías, apoyos económicos.

Sin embargo, hay población que no entra en ninguno de los apoyos económicos universales y que de todas maneras resultaron afectados por la pandemia.

"Pero lo que decíamos es que ninguno de esos programas protege a quienes se quedaron sin trabajo en este momento, porque pueden no estar en la escuela, no tener 68 años, no ser madre jefa de familia. Simplemente se quedaron sin trabajo", explica Mercado.

El 20 de julio de 2020, se firmó un acuerdo en donde quedó conformado el grupo de trabajo que discutiría esta situación, cuando habían transcurrido cuatro meses desde el inicio de la emergencia sanitaria, sin embargo éste sólo se reunió una vez para escuchar la propuesta inicial de Mercado y nunca más se volvió a hablar del tema hasta ahora.

De acuerdo con Damián Zepeda, la decisión de los legisladores de oposición debió ser de impedir que avanzara la agenda del Congreso si no se acordaba la aprobación de esta propuesta pues la conformación del grupo de trabajo no resolvió el problema.

"La verdad es que fue atole con el dedo. Se los dijimos nosotros al resto de la oposición: debimos haber negociado que no avanzara el Congreso si no se apoyaba a los mexicanos porque después se fueron votando los temas de interés del gobierno y nunca se votó apoyar a los mexicanos", afirma el legislador.

Mercado afirma que, durante la próxima reunión presencial de la Comisión Permanente, buscará hablar con Ricardo Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política para que el tema se empiece a discutir con vistas a que se pueda legislar y aprobar este apoyo para la población.

Damián Zepeda concluye que no se trata de medidas populistas pues incluso las economías más neoliberales del mundo impulsaron programas de ese tipo durante la pandemia. "Lo hizo Canadá, Estados Unidos, hasta el Papa dio apoyos a la población para la pandemia", afirma.