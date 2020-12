Morena lanza convocatoria para diputados federales

Para ser aspirante a diputado federal en Morena en las próximas elecciones el partido puso como requisitos principales contar con constancia de afiliación al partido y entregar un documento compromiso "para asumir los principios de no mentir, no robar y no traiciona ir al pueblo así cómo apoyar y promover la 4T". Esta es una de las condiciones que Morena señala en la convocatoria que publicó para el registro de aspirantes a diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional (plurinominales), que iniciará el próximo día de los inocentes.

En la convocatoria (firmada por el presidente Mario Delgado y la secretaria Citlalli Hernández), pese a que se enumeran variedad de requisitos y candados para los aspirantes, también prevé inconformidades y cuestionamientos. Por eso destaca en un párrafo de la última cuartilla que más allá de la convocatoria, la última palabra para la definición de los candidatos la tendrá el Comité Ejecutivo Nacional.

Cabe destacar que de este proceso de elección surgirán los "rivales" de aquellos diputados federales que presentaron ya al INE su carta de intención para contender por la figura de reelección, y que son un total de 224 legisladores morenistas.

ENCUESTAS Y ALIANZAS, POR ENCIMA DE LOS REQUISITOS

"La Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional realizará los ajustes y modificaciones que se consideren pertinentes para garantizar la postulación efectiva de los candidatos", advirtió. Y subrayó en "estarán sujetos a los establecidos en los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros partidos políticos con registro".

En caso de descontento propone como resolución, antes de llegar a las instancias jurisdiccionales (sin mencionar al Tribunal Electoral) "los medios de amigable composición y alternativos señalados en los artículos 49 49 bis" del estatuto del partido.

También precisa que bajo el contexto de la pandemia no se podrán realizar asambleas electorales, por lo que en caso de haber un elevado número de aspirantes para un cargo de mayoría relativa, se realizaran desempates mediante encuesta "cuyo resultado subraya será inapelable".

en el caso de las candidaturas plurinominales la precisa que incluirán "un 33% de personas externas que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares mismos que podrán adecuarse en términos del estatuto". Tras ser elegidos en total de los registros por insaculación y paridad de género se determinarán los números en la lista por cada Distrito Federal. los estados finales serán dados a conocer el 7 de febrero. y precisa que en el caso de los candidatos suplentes serán aprobados por la Comisión Nacional de elecciones.

LOS REQUISITOS

Acreditar militancia a Morena así como una carta de adhesión y conformidad a los documentos básicos de Morena. Adelantándose al Instituto Nacional Electoral, también se requiere carta "bajo protesta de decir verdad que no ha recibido sanción firme por violencia política de género".

La convocatoria precisa que podrán ser cancelados o no otorgados los registros en caso de que un aspirante viole los estatutos del partido y agrega, "queda estrictamente prohibido que los aspirantes realizan acusaciones públicas contra el partido sus órganos de dirección otros aspirantes o protagonistas o cometan actos de violencia física contra otros miembros del patrimonio del partido".

LAS FECHAS

El registro inicia el 28 de diciembre al 9 de enero en el deportivo Reynosa ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Y la Comisión Nacional Electoral "revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en los estatutos de Morena".

El día de los inocentes deberán registrarse los aspirantes por mayoría relativa a la circunscripción 1 que corresponde a la zona norte del país (Baja California, Baja California sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora).

Martes 29 corresponde a la circunscripción 2 (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas).

Miércoles 30 acudirán los aspirantes a la circunscripción 3 (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

2 de enero acudirán los interesados en participar por la circunscripción 4 (CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala). Y 3 de enero la circunscripción 5 (Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán). En el caso de los aspirantes a representación proporcional deberán registrarse del 5 al 9 de enero. El 31 de enero se darán a conocer los resultados oficiales en la página web del partido.

kach