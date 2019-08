Morena invalida elección interna para Mesa Directiva del Senado

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena invalidó el proceso de selección del candidato del partido a presidente de la Mesa Directiva del Senado en la que resultó electa Mónica Fernández Balboa, y por la que se inconformó Martí Batres Guadarrama al no resultar reelecto.

En conferencia de prensa, Batres dijo que fue una elección ilegal y fuera de la norma estatutaria del partido con diversas irregularidades, señaladamente de la intervención de otro grupo parlamentario y la falta de fundamentación normativa de dicho proceso.

"La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia invalida el proceso llevado a cabo el proceso de la semana pasada y la califica de ilegal", dijo.

Agregó que se notifica al coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, para que se dé cumplimiento a dicho resolutivo.

Es una gran victoria de los principios de legalidad y participación democrática "tiene sentido porque nuestro movimiento nació contra los fraudes electorales", dijo Batres.

Para mí, es una victoria moral, contra esa arbitrariedad "abusiva".

"He demostrado que tengo la razón jurídica; no participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones en el grupo parlamentario porque además el cargo no es buscado como fin mismo.

El pasado 19 de agosto, el grupo parlamentario de Morena eligió a Mónica Dávila para ser la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Martí Batres.

Con ello, Martí Batres, actual presidente de la Cámara alta, rechazó avalar los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado.

A través de una serie de tuits, Batres acusó al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de ensuciar el proceso interno a lo largo de las últimas semanas y de realizar una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que eran del partido.

PLEITO BATRES VS MONREAL

Martí Batres, entonces, pidió a Ricardo Monreal renunciar a la coordinación del grupo parlamentario de Morena, por dividir a legisladores y para dar paso a una mujer.

"Quiere ser coordinador de un grupito con que se entiende, conocido como 'la burbuja', los demás no existen. Si no puede encabezar al conjunto que se haga a un lado", dijo Batres.

"Monreal se ha exhibido como un político faccioso, incapaz de encabezar un movimiento plural. Se ha exhibido por desgracia, y me da pena ajena, como un político acomplejado", aseguró Batres.

Indicó que dicha maniobra consistió en permitir el voto del Grupo Parlamentario del PES y consideró que ahora, en consecuencia, debe permitirse el voto de los senadores del PT.

En posterior conferencia de prensa, Martí Batres solicitó la renuncia de Ricardo Monreal a la coordinación de Morena en el Senado. Destacó que lleva 20 años apoyando al zacatecano.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal tuiteó que votó por ambas opciones en el proceso interno de Morena para renovar la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Indicó que entiende que de esta forma su voto será anulado o considerado como abstención.

Aseguró que respetará la decisión de la mayoría de las y los senadores morenistas.

En otro tuit, indicó que las decisiones que se toman en política suscitan controversia y, en algunos casos, polarización. Sin embargo, aseguró que lo senadores de Morena votaron en libertad.

JGM