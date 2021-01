Morena iniciará proceso contra Félix Salgado por abuso sexual

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena iniciará un procedimiento de oficio en contra de Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, por posiblemente haber cometido el delito de abuso sexual, en 2017.

En la sesión del pleno del órgano partidista, que se llevó a cabo este jueves, se votó por mayoría de votos abrir un procedimiento de oficio, "en los términos del estatuto y respetando el debido proceso". La comisión informó que se hará pública la sesión donde se resuelva el caso.

Luego del anuncio de la sesión del pleno de la comisión, legisladoras, regidoras, militantes y simpatizantes de Morena, se posicionaron en contra de que mantenga la candidatura al gobierno de Guerrero, por las acusaciones de abuso sexual de las que ha sido objeto.

Mujeres de Morena cuestionan candidatura de Félix Salgado Macedonio

Legisladoras, Regidoras, Militantes, Simpatizantes y Mujeres de las Bases de Morena se posicionaron contra la precandidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, por las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra.

El pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en este sentido, se reunirá este jueves para analizar si inicia un procedimiento sancionador de oficio en contra del senador Félix Salgado Macedonio,

A través de un comunicado dirigido al presidente nacional y la secretaria general del partido, Mario Delgado y Citlalli Hernández, respectivamente, las mujeres morenistas cuestionaron "enérgicamente" la selección del senador con licencia para la gubernatura del estado guerrerense.

"Creemos firmemente que la selección de candidatos debe hacerse de cara a la ciudadanía, con métodos transparentes y claros, en donde los mejores perfiles compilan con base en su trayectoria, experiencia, honestidad y probidad", se lee en el texto difundido por la Diputada federal morenista Wendy Briseño.

"Preocupa e indigna que no obstante que existen acusaciones y denuncias en contra del Senador Félix Salgado, las cuales han sido documentadas, se le haya permitido participar en el referido proceso de selección y posteriormente beneficiado en los resultados de la encuesta realizada", agrega el documento.

"Nuestra preocupación es como mujeres que tenemos el compromiso de luchar por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres"

En adición, las mujeres de Morena hicieron un llamado para que el legislador no retome su cargo una vez retirada la candidatura, hasta que se desahogue por completo el proceso de investigación. "Nuestra preocupación es como mujeres que tenemos el compromiso de luchar por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres", precisaron.

Según explicó a La Silla Rota Zazil Carreras, comisionada del organismo partidista, el procedimiento debe ser votado por al menos tres integrantes del pleno -una mayoría entre cinco que lo integran-, para poder iniciarse el procedimiento de oficio.

"Hoy se discutirá si la Comisión va a iniciar un procedimiento de oficio en ese sentido, pero no es un hecho que va a hacerlo. [...] Se discutirá en el pleno y, de contarse con mayoría para aprobar el proyecto, entonces se iniciaría", detalló Carreras para esta casa editorial.

De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estos procedimientos pueden ser promovidos por cualquier "protagonista del cambio verdadero" o por el mismo órgano, "por presuntas faltas que sean sancionables".

En el artículo 53 del estatuto de Morena, se especifica que algunas de las faltas por las que puede iniciarse un procedimiento sancionador de oficio son cometer actos de corrupción o acreditarse su falta de honradez, postularse a un cargo de elección popular bajo las siglas de otro partido o incumplir con los principios básicos del partido.

De avalarse el procedimiento sancionador de oficio, este jueves, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá notificar al ahora precandidato al gobierno de Guerrero, para que presente pruebas en su favor, y luego iniciará una etapa de audiencias.

Antes de emitir un proyecto resolutivo, la Comisión deberá realizar una audiencia de conciliación entre las partes -si hubiera algún quejoso que solicitara el procedimiento-; y de no llegar a un acuerdo, en la resolución, Félix Salgado podría perder la candidatura.

El pasado 22 de diciembre, las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena amanecieron con pintas y con cabezas de cerdo ensangrentadas, en los alrededores, acusando al senador Félix Salgado de ser un violador.

El proceso se dio unos días después de que la dirigencia nacional anunciara dos nuevas encuestas para determinar al candidato del partido al proceso de renovación de gobierno en Guerrero, cuando supuestamente se anunciaría a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pero Félix Salgado lo impidió.

Félix Salgado Macedonio fue acusado, en 2017, de cometer delitos sexuales en contra de una mujer que colaboraba con él en el estado; así como de frenar el proceso de investigación que habría iniciado la Fiscalía Estatal en su contra.

ESTO PUBLICÓ LA CADERA DE EVA SOBRE EL TEMA

"Decidí hablar por justicia", dice JDG -cuyo nombre completo está resguardado por seguridad-. El miércoles 11 de noviembre se dio a conocer que Félix Salgado Macedonio, actual senador con licencia, cuenta con una denuncia por violación ratificada el 2 de enero de 2017 en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares ubicada en Acapulco, Guerrero.

Hace pocos días comenzaron las reacciones: Mario Delgado dijo que se investigarán las denuncias pero aclaró que "en época electoral surge mucha información". Luis Walton Aburto, exalcalde de Acapulco, reconoció que había una denuncia, pero declaró que deseaba que Salgado Macedonio "salga bien librado". Ricardo Monreal, por su parte, no solo se solidarizó con Macedonio, sino que mostró una constancia que, supuestamente, demostraba que no había denuncias en contra del senador con licencia: el documento únicamente probaba que no había antecedentes penales, es decir, sentencias condenatorias en su contra.

En efecto, la carpeta de investigación número 12030270100002020117 -a la que La Cadera de Eva ha tenido acceso- no cuenta con una sentencia ya que, como declara JDG, "después del asesinato de la comandante (Monserrat Karime Rubio) la investigación se paró. Nunca más me hablaron, no hubo seguimiento y hasta el día de hoy no supe más". Lo cierto es que Salgado Macedonio ni siquiera se ha presentado a declarar por esta denuncia de violación.





