Morena inicia ronda de tómbolas para elegir a diputados

Morena inició, este miércoles, el proceso de selección de sus candidatos a diputaciones locales plurinominales, a través de las tómbolas. Se espera que el próximo 18 de marzo inicie, con la misma mecánica, la selección de candidatos a la Cámara de Diputados.

El Comité Ejecutivo Nacional informó que, este miércoles, se organizó la tómbola para elegir a los candidatos plurinominales al Congreso de Zacatecas, y continuará mañana con Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México.

A partir del sábado, se elegirán a los representantes de Chihuahua, y el domingo a los de Aguascalientes. La próxima semana iniciará la selección de plurinominales a los congresos de Guerrero, Sinaloa, Hidalgo y Tlaxcala, Chiapas, Yucatán y Durango.

El proceso de selección de candidatos plurinominales locales continuará hasta la segunda y tercera semana de abril, cuando se elijan a los representantes de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Nayarit; y la primera semana de mayo en Veracruz.

La tómbola para elegir a los representantes plurinominales a la Cámara de Diputados federal iniciará el próximo 18 de marzo, con la primera circunscripción, y continuará día por día hasta elegir a la quinta circunscripción, el 22 de marzo.

Morena es el único partido que no ha elegido a sus candidatos a diputados federales y locales de la lista de plurinominales, cuando el PAN, el PRI y el PRD lo hicieron desde los primeros días de febrero.

En el PAN destacaron personajes como la ex primera dama Margarita Zavala, el ex secretario de Gobernación Santiago Creel, y el ex candidato presidencial Gabriel Quadri. En el PRI se enlistó al grupo cercano al presidente nacional, Alejandro Moreno, y se dejó fuera a los salinistas, cercanos al Grupo Atlacomulco.