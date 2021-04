Morena impone mayoría en San Lázaro y aprueba la Ley Zaldívar

Morena logró imponer su mayoría para aprobar en lo general y en lo particular la reforma judicial que ampliará dos años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora será turnada al Ejecutivo.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular, con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones, las reformas al Poder Judicial de la Federación, que incluyen la ampliación de mandato del ministro Zaldívar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Durante la madrugada de este viernes, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se opuso a la llamada Ley Zaldívar y expuso irregularidades dentro de la bancada de su partido, Morena, para votar a favor de esta reforma. El discurso se alargó por una innumerable cantidad de preguntas de otros diputados, las cuales iniciaron desde la primera idea que expuso el morenista.

Muñoz Ledo abrió diciendo que el Congreso es la única institución del país a la que se designa con carácter de "honorable", ya que es el "depósito de la dignidad humana institucional" y "del orden constitucional de la república".

"Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país", lanzó en el primer párrafo de su discurso y ahí empezaron las preguntas.

Muñoz Ledo afirmó que dentro de las reformas llenas de innovaciones que se hacían al Poder Judicial de la Federación, que contienen ideas que han transgredido viejos tabúes, y ya con estas listas apareció "una liebre que de repente escapa de un sombrero o un mapache que sale corriendo entre la maleza", así se refirió al senador del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué que hizo la adenda que beneficia a Zaldívar.

Agregó que Bolaños-Cacho Cué del "Partido Verde, de una vieja familia dinástica, del viejo régimen en Oaxaca, y en el último minuto mete por debajo de la mesa un artículo tercero, décimo tercero transitorio que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio solo se lee: sufragio efectivo, no reelección".

Señaló que le sorprendió que al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un elogio a esta adenda sin que se hubiera aprobado, por lo que consideró que esta postura tiene efectos de "extremo grado" en el equilibrio político del país.





LANZA RECLAMO DIRECTO AL COORDINADOR PARLAMENTARIO DE MORENA





El diputado Porfirio Muñoz Ledo cuestionó a su coordinador de bancada, Ignacio Mier: "¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido?". Agregó que lo tienen acorralado y volvió a cuestionar el por qué le negaron de manera unánime la posibilidad de ser reelecto, al tiempo que lo acusó de transmitir instrucciones a sus compañeros de grupo parlamentario y valerse de triquiñuelas.

"Te pregunto Nacho (Mier) por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido, por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias, el Tribunal me acaba de dar la razón, ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise los gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado), eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores", señaló.

"Nacho Mier, no transmitas instrucciones", dice @PMunozLedo antes de denunciar que @NachoMierV sustituyó a dos diputadas de Morena que iban a votar contra la #LeyZaldívar por dos que votaron a favor.



Grotesco todo. pic.twitter.com/b0d4kFEoxI — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) April 23, 2021

Agregó que sí le dolió estar cerca de tomar una decisión que todos adivinan (dejar el partido).

Tras cuestionamientos de dónde estaba el coordinador de bancada de Morena, éste apareció, Muñoz Ledo dijo: "¡ahí está Nachoooo!, ¡qué gusto! Nacho Mier... no transmitas instrucciones no se vale... no se vale Nacho, por qué tú eres un hombre de bien y además, no se valen las triquiñuelas, traigo aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías".

"¿Por qué me tienen al borde de la renuncia del partido?". pic.twitter.com/ZUhLrefUcA — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) April 23, 2021

Ignacio Mier respondió que entre derecho y justicia, un liberador, un revolucionario opta por la justicia. El conservadurismo opta por el derecho y el revolucionario por la justicia, por la felicidad, no nos pida a sus compañeros que vayan por el derecho, porque no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto, ya que en la Judicatura se generó un ente obeso, corrupto y de privilegios, señaló.

El coordinador de @DiputadosMorena, argumenta que como son "revolucionarios" consideran q la Constitución sólo representa un derecho conservador y que por tanto les vale. Que ellos optan por la justicia y no el derecho. pic.twitter.com/PM1VIg8UYe — Cecilia Soto (@ceciliasotog) April 23, 2021





AMLO MANDA MENSAJE A SUS OPOSITORES ANTE AVANCE DE LEY ZALDÍVAR





Al ser cuestionado en conferencia mañanera sobre el avance a la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que sus opositores aún pueden inconformarse si se aprueba este viernes la ampliación de mandato de Zaldívar en la Corte.

"Si se aprueba el hoy, todavía los opositores tienen la posibilidad de ir al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción", lanzó.

El mandatario mexicano agregó que si sus propuestas son rechazadas, quedan con la conciencia tranquila.

López Obrador volvió a criticar al juez Juan Pablo Gómez Fierro y otros que han otorgado suspensiones contra el padrón de usuarios de celulares y contra la reforma eléctrica.

"Ojalá los jueces protegieran al débil de los abusos que comete el fuerte", lanzó.

"Hacen falta las reformas y si no es por el presidente de la Corte (Zaldívar), seguiría lo mismo porque existen los del partido conservador, que dominan", refirió.





¿QUÉ DIJO LA OPOSICIÓN?





En otras posturas, el priista Enrique Ochoa destacó que esta reforma al Poder Judicial se trata de un artículo transitorio de una ley secundaria que está por encima de la Constitución, al que se refirió como una manzana envenenada. Rechazó que esta reforma sea similar a la de 1994 con el expresidente Ernesto Zedillo, pues dijo que aquella vez sí fue constitucional.

Encuentro Social detalló que la ampliación del mandato de Zaldívar es violentar la Constitución. Llamó a mantener la independencia que debe haber entre los poderes.

Movimiento Ciudadano, en voz de la diputada Gabriela Medina, destacó que la adenda al artículo 13 es una prebenda y traje a la medida del ministro Zaldívar.

"Es una cortina de humo que oculta los despropósitos antidemocráticos de candidatos que quieren forzar a las instituciones electorales para que aprueben sus candidaturas, a pesar de violar la ley", lanzó Medina.

En el caso del PAN, el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el presidente López Obrador no quiere un Poder Judicial si no un "querer judicial" por el número de temas que la 4T tiene judicializados en estos momentos.

"Creemos en la autonomía de cada uno de los poderes... si llegara a concretarse estaríamos ante una imposición del presidente ante el ministro Zaldívar para estar en su puesto", expuso.

Además, cuestionó al presidente de la Corte: "¿se va a arrodillar ante el presidente de la República o tendrá altura de miras?".





ASÍ DIO INICIO LA DISCUSIÓN DE LA LEY ZALDÍVAR





En la Cámara de Diputados inició pasadas las 23:00 horas la discusión de las reformas al Poder Judicial, particularmente el tema de la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamada también "Ley Zaldívar".

En un par de minutos se dio la declaratoria de publicidad del dictamen, qué fue aprobado a las 14 horas en la Comisión de Justicia.

Las bancadas del PRD y PAN presentaron dos mociones suspensivas para reprogramar el debate del dictamen de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, a bancada mayoritaria rechazó ambas propuestas.

Así, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevén la ampliación de mandato al ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, serán discutidas y votadas, durante esta madrugada, en el pleno de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, afirmó que lo apropiado sería discutir este dictamen en la sesión del próximo martes, pues habían discutido durante 12 horas el dictamen a la Ley Orgánica de la fiscalía General de la República; sin embargo, continuó con la sesión como se acordó ayer.

En este momento las bancadas parlamentarias realizan sus posicionamientos sobre el tema.

DESTRABAN AVANCE EN COMISIONES

Los diputados federales lograron destrabar el avance de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la que se pretende ampliar, por dos años, el mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura.

En la tarde, tras dos horas y medias de discusión, la minuta del Senado sobre Ley Orgánica del Poder Judicial avanzó con el voto mayoritario de Morena. Los diputados de la Comisión de Justicia aprobaron sin cambios las reformas al Poder Judicial que contemplan ampliar el mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más.

En sesión semipresencial, el aval a estas reformas se logró con 17 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones con lo que pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posterior votación.

Pese a que la minuta estaba lista para su discusión en el pleno, con la dispensa de trámites, esta mañana, la Comisión de Justicia, que preside la panista Pilar Ortega, logró abrir la sesión extraordinaria para dictaminarla en el proceso legislativo ordinario.

Integrantes de esta Comisión de Justicia confirmaron a La Silla Rota que no se contempla elaborar un nuevo dictamen, sino discutir y votar sobre la minuta que envió el Senado y que fue motivo de debate hace una semana. Se contempla la participación de 12 oradores, 6 a favor y 6 en contra.

El martes, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en San Lázaro, propuso que el tema llegara directamente al pleno, sin analizar la minuta en comisiones; sin embargo, ayer se modificó parcialmente esta ruta, resultado de las críticas y cuestionamientos que el tema generó en el Congreso.

La diputada panista Mariana Dunyaska advirtió a la bancada mayoritaria: "sabemos que van a aplicar su mayoría y que aprobarán vía fast-track esta minuta, porque no escuchan y están sometidos al yugo de su ídolo". Propuso que, antes de votar en el pleno, se lleve a cabo un parlamento abierto sobre el tema. "Su ídolo de hoy va a ser el verdugo de mañana, hay que respetar el derecho y los contrapesos".

La coordinadora perredista Verónica Juárez aseguró que esta reunión es contraria a los reglamentos del Congreso y argumentó que ampliar el periodo de Zaldívar pone en entredicho al Poder Judicial.

"El artículo transitorio es violatorio a la propia Constitución, para la elección de su presidente y la duración de su mandato. Es claro el intento de supeditar el Poder Judicial a las órdenes del presidente de la República, debido a las sentencias en contra de sus leyes visiblemente inconstitucionales".

El morenista Cayetano García respaldó la minuta tal como llegó del Senado. Justificó que será en beneficio del Poder Judicial, "para bien de la Constitución y de la Corte, esta reforma es un traje a su medida", dijo. La diputada Ángeles Huerta defendió "la permanencia temporal" de Zaldívar.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia, escribió Porfirio Muñoz Ledo en Twitter.

"Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes", continuó.

El Presidente de la @SCJN @ArturoZaldivarL, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia. (Hilo 1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) April 22, 2021

ASÍ FUE LA RECEPCIÓN DE LA MINUTA





La Cámara de Diputados recibió, este martes, la minuta del Senado por la que remite cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde está incluido el artículo 13 transitorio y, en el cual, se pretende ampliar por dos años la presidencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, así como de los consejeros del Consejo de la Judicatura.

El documento fue turnado a la Comisión de Justicia, que preside la diputada panista Pilar Ortega, quien hasta el momento no ha emitido ninguna convocatoria para llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente de ese tema.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, adelantó que a esta minuta se dispensarán los trámites para su discusión y votación en el pleno, este miércoles.

Esto significa aprobarlo antes de que concluya el último periodo ordinario de la 64 Legislatura, el próximo 30 abril; pues aseguró que, de mantener la ruta ordinaria –enviarla a comisiones, elaborar un dictamen y discutirlo–, no se tendría el tiempo necesario.

Se dispensarán trámites para subir a pleno mañana. Lo estamos revisando dentro del grupo, específicamente sobre este transitorio que es el que ha generado mayor polémica

"Esta reforma busca justicia pronta, expedita, para acabar con el nepotismo y cuatachismo que hay en el Poder Judicial; obliga a que quien conduzca está reforma, sea quienes la diseñaron para garantizar su cumplimiento", justificó.

Adelantó que, en breve, sostendrá una conversación con el ministro Arturo Zaldívar, ya que este lunes entabló comunicación con su equipo, para conocer su posicionamiento sobre la adenda, que propuso el Partido Verde Ecologista en el Senado.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada panista Pilar Ortega, dijo a La Silla Rota que, la noche de este martes, se reunirá la Junta Directiva del órgano legislativo para abordar la ruta que debe tomarse con la minuta enviada por el Senado.

Ortega afirmó desconocer las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, respecto a la dispensa de trámites para votar la adenda propuesta sin consenso en el Senado, este miércoles, en el pleno.

"Una ruta es que la Mesa Directiva acordara la dispensa de trámites y la minuta, en sus términos, se sometiera a votación. Eso no sucedió, porque ya nos la turnaron a nosotros, entonces llevará el proceso ordinario de cualquier dictamen, estamos en ese entendido".

La panista aseguró que la Comisión de Justicia debe cerrar, primero, la votación del dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, mismo que no consiguió el consenso suficiente esta noche, y se revisará el miércoles a primera hora.

"Queremos cerrar ese tema para empezar a revisar el otro. Hacemos votos por que haya una discusión pública, abierta y no atropellada. Llevar a cabo un parlamento abierto sobre el tema por ser un tema sensible y público, porque la minuta es más amplia que la reserva del artículo transitorio 13", precisó.

DIPUTADA DEL PES SE QUEJA CON MICRÓFONO ABIERTO

La diputada Nancy Reséndiz (PES) se quejó de presuntas presiones por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, para votar a favor de la reforma que extendería el período de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Ve, el pinche Mier está diciendo que la votemos", dijo la legisladora sin percatarse de que su micrófono estaba abierto. Por lo que Pilar Ortega (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia pidió a los diputados que asistieron vía remota a la sesión que apagaran sus micrófonos.

"Ve, el pinche Mier está diciendo que la votemos", (reforma al poder judicial) Así balconea la diputada del PES, Nancy Claudia Reséndiz al líder de Morena pic.twitter.com/wYwSrbU3Ji — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2021











MJP