Morena impone en Congreso reelección virtual del presidente de la SCJN

La pretensión de Morena para ampliar dos años más el período presidencial del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte, abrió un debate en el Senado en el contexto de la aprobación a la reforma al poder Judicial.

La bancada panista acusó que esto viola el artículo 97 constitucional que establece que Zaldívar solo puede estar en ese cargo por cuatro años y no seis. De no haber cambios, esto significa que el ministro presidente se mantendría en su cargo hasta poco antes de terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los artículos transitorios también abren la puerta puerta a ampliar sus años más a los seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de un artículo 13 transitorio.

Bancadas de oposición reclamaron en el debate posterior a la votación, y acusaron no haber sido informados en tiempo y forma de estos cambios al dictamen original.

La panista Xóchitl Gálvez afirmó "con esto demuestran por qué son un peligro para México". También criticó que el documento que ya fue votado y aprobado con el aval del partido Verde.

"El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo, sino el agandalle para poner a más años a las personas que les toca ser nombrados por el senado con el voto de dos terceras partes. Pero como tienen miedo de perder la elección, están adelantando todo lo que pueden... No es ético ni correcto" y llamó al ministro Zaldívar a no aceptar esta ampliación en su su cargo.

"Qué les costaba decir que lo iban a hacer? Pero sabían que si lo hacían, la oposición y algunos senadores que saben de democracia, reaccionarían. Son una bola de corruptos", remató

Molesto, Ricardo Monreal subió a tribuna, se dijo ofendido por las acusaciones. "No lo admito". Y argumentó que la misma decisión se tomó para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El senador del blanquiazul, Damián Zepeda, agregó que en cuanto al Consejo de la Judicatura, los consejeros sólo pueden mantenerse en su cargo por cinco años y no siete como también se modificó. "Le regala dos años más, es abiertamente ilegal. Por eso es la molestia porque es un tema ilegal".

El senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también manifestó su molestia y advirtió que acudirán a organismos internacionales de Derechos Humanos para denunciar la captura de la 4T al poder Judicial.

Respecto a una impugnación, Zepeda contextualizo la ironía del tema "la pregunta es por qué vía y ante quién? Si tendríamos que llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad que llegaría a la Corte", pues explicó que lo lógico sería que el propio poder Judicial terminaría pie avalar la decisión de Morena, en lugar de frenarla. "Es un abuso".