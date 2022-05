Morena ganaría 4 de 6 gubernaturas el 5 de junio: expertos

Durante el programa "Cita con las urnas", expertos consultados consideraron probable que Morena no alcance ganar en seis estados que renovaran gubernaturas el próximo 5 de junio, sino en cuatro. Así, se perfilaría que Durango y Aguascalientes conserven sus gobiernos con partidos de oposición a la cabeza. Perfilaron que Oaxaca e Hidalgo serían encabezados por el partido oficialista.

La diputada emecista Ivonne Ortega considero que Quintana Roo puede todavía dar una sorpresa frente al rechazo de la coalición del partido Verde y el crecimiento en intención del voto de la candidata de la alianza PAN-PRD; mientras que el académico del CIDE, José Roldan Xopa, advirtió que en Durango el partido oficialista carece de unidad por conflictos internos.

Por su parte, Alejandro Encinas Nájera consideró que Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo son las tendencias a favor de Morena.

En este contexto los expertos consideraron que la revocación de mandato fue usada con fines estratégicos para Morena, "para calentar el ambiente y aprovechar el cobijo del presidente López Obrador, para que en esa ola se montara el partido gobernante para consolidar posiciones en los estados donde habrá elecciones", dijo Roldán Xopa. Pero descartó que, dado que el nombre del presidente no estará en la boleta, esto podría no tener un resultado directo en beneficio de los candidatos.

También expusieron que dado que la revocación de mandato ya concluyo, ahora el tema de la reforma electoral sería utilizado con el mismo fin. Ortega refirió que por su contenido, se advierte que la iniciativa presidencial "no tendrá el aval ni de su propio partido", en referencia al retiro del financiamiento de los partidos políticos. Y dijo que esto desembocará únicamente en un discurso mediático con fines electorales para posicionar de nuevo al presidente y su partido.

Roldán Xopa agregó "la lógica del presidente no es llegar a acuerdos, sino ir dinamitando los posibles puentes que pueden operar tales acuerdos"; y recordó que el hecho de que el Secretario de Gobernación realizó propaganda con recursos públicos previo al 10 de abril, podría repetirse.

Además, planteó, "al reducir el Congreso y tener un pastel más chico que reduce de 500 a 300 diputados, se favorece que los partidos mayoritarios tengan mayor representación y se excluyen a los partidos minoritarios. Esto no favorece a sus propios aliados".

Por estas razones coincidió en que la iniciativa tiene más un perfil propagandístico "que tomarse de manera formal como una reforma constitucional".

Ambos precisaron también que la inseguridad, el aumento de los feminicidios y la situación económica podrían repercutir en un voto de castigo el 05 de junio; aunque señalaron que en este momento no es posible determinar si será un voto contrario a gobernadores o alcaldes.

Encinas Nájera agregó "si habrá alternancia en Hidalgo y Oaxaca, gobernadas por el PRI, eso también puede ser interpretado como un voto de castigo... Me parece que el electorado no desconoce el aumento de precios que es uno de los principales desafíos; pero creo que la gente está diferenciando cómo los partidos atienden estos fenómenos".

Respecto a la visita del presidente en Centroamérica, Roldán Xopa consideró positivo que el mandatario realice ejercicios de relaciones exteriores, pero que los discursos que pronunció matizan su intención. "El problema de migración es relevante, pero contrata que el discurso sea crítico hacia Estados Unidos respecto a la falta de destinar recursos a Centroamérica con el hecho de que su esposa esté en Estados Unidos y que haya sido bien recibida por Biden".

Y destacó que el anuncio de contratar a 500 médicos cubanos sin conocer donde se convocó a los especialistas mexicanos faltantes, "es más una decisión de política exterior injustificada e improvisada".

La diputada Ortega afirmó que dichos anuncios estaban calculados en el sentido de plantear que los migrantes se queden en México y no en sus países de origen. Mientras que Encinas Nájera evaluó que la gira fue positiva por el papel que jugó México como mediador. Y dijo que la migración ordenada de centroamericanos genera un beneficio; "me parece que tendremos que habituarnos a que no solo seremos un país de tránsito sin un país receptor".