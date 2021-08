Morena empuja ley de juicio político en San Lázaro

Aunque el tema no es parte del período extraordinario convocado hoy en la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley federal de Juicio Político que presentó el diputado morenista Rubén Cayetano el 20 de Julio en la Comisión Permanente, avanzó hoy en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En una reunión exprés de menos de 30 minutos, los integrantes de esta Comisión que preside Morena avalaron con 27 votos la opinión que presentó el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara. El documento no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En fast track, los legisladores (y su mayoría morenistas) dispensaron la lectura del documento y en minutos se sometió a votación.

Según el video de la sesión consultado en la red social YouTube no votaron los diputados petistas Oscar González Yáñez, Benjamín Robles Montoya; mientras que el coordinador de la bancada Reginaldo Sandoval PT en abstención. El perredista Antonio Ortega tampoco votó.

El presidente de la Comisión, el morenista Erasmo González, explicó en entrevista con La Silla Rota que el CEFP planteó que la iniciativa no tiene un impacto presupuestal porque se trata de funciones existentes.

"Aparte no se crea un nuevo organigrama, no hay una nueva consideración presupuestal, no se crean nuevas instituciones'", enlistó.

"La ruta legislativa es enviar esta opinión para que sea integrada en el dictamen que emitirá la Comisión de Gobernación y Población. El diputado Jaime Humberto Pérez está convocando para este viernes según entiendo", dijo.

Adelantó que se tiene contemplado incluir el tema en un último período extraordinario que podría agendarse antes del 30 de agosto.

González aceptó que en la sesión de hoy la Comisión dio celeridad al tema. "Lo hicimos de manera urgente, convocamos a una sesión extraordinaria dada la importancia que representa para nuestro grupo parlamentario el tema".

Descartó que la iniciativa se herede a la 65 legislatura y consideró que la urgencia de impulsarlo antes de que concluya la 64 legislatura, no es por un asunto matemático. "Mi opinión particular es que en esta legislatura o la siguiente, tenemos los votos. No creo que eso sea un problema".

kach