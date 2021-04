Morena defiende en TEPJF a Morón... como candidato a Guerrero

A dos días de que inicien las campañas electorales, la representación de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió un error en el recurso de revisión que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para reclamar el retiro de la candidatura a Raúl Morón, su carta para el gobierno de Michoacán.

El documento, en el que expone a los magistrados electorales las razones por las que considera que se le debe restituir a Raúl Morón su candidatura, presentado el pasado 30 de marzo, menciona el gobierno de "Guerrero", cuando él era candidato a Michoacán.

El error fue confirmado por el diputado federal Sergio Gutiérrez, representante de este partido ante el INE. La equivocación, que se encuentra en la página 62 del documento, pide se le restituya a Raúl Morón la candidatura en "Guerrero", cuando debería decir "Michoacán".

En entrevista con La Silla Rota, el legislador descartó que esto pudiera causar un problema o impedimento legal en la impugnación presentada, para que TEPJF reconozca y otorgue de manera oficial a Morón la candidatura por la coalición Juntos Hacemos Historia en aquella entidad.

El 25 de marzo, el pleno de los consejeros del INE decidió, por mayoría de votos, no otorgar la candidatura a Morón a la gubernatura en Michoacán por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. Este es, por ley electoral, un requisito indispensable para obtener la candidatura.

Gutiérrez explicó "hicieron un escarnio de un error en una hoja, que es una demanda grande de más de cien hojas. Y efectivamente, hay un error en una hoja que no impacta en nada en lo jurídico, porque todas las demás dicen claramente Michoacán y se refieren al nombre de la persona".

"Es una hoja donde hay una errata que no tiene ninguna relevancia jurídica ni de fondo. No tiene consecuencia alguna jurídica porque en el resto del documento se refiere a Michoacán; y hay una referencia clara sobre los actos que tienen que ver con lo que le imputaron a Morón".

"No se tiene que corregir, no tiene ninguna implicación jurídica de fondo", reiteró. Al momento, el TEPJF no ha determinado una probable fecha para que los magistrados aborden el tema y se defina el destino electoral de Morón.