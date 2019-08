Morena comprará nueva sede nacional con recursos no devueltos al INE

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentra en la búsqueda de un inmueble que funja como nueva sede nacional del partido que impulsó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, casa que será adquirida con recursos públicos que la fracción no devolvió al Instituto Nacional Electoral (INE).

Contrario a lo establecido por el congreso nacional de Morena en noviembre de 2018, para julio de este año el partido no devolvió el 50% del financiamiento público recibido durante este 2019, pues la retención no se solicitó ante el INE, según información de El Universal.

Se detalla que los recursos destinados a Morena por parte de la Tesorería de la Federación (Tesofe) ascienden a mil 567.6 millones de pesos, de los cuales, para el 28 de julio el partido tuvo que haber devuelto 797.5 mdp. No obstante, hasta el presente mes de agosto Morena ha recibido el 66.6% del total.

Estos mil 45 millones de pesos ya no pueden ser devueltos por haber entrado a las cuentas del partido, precisó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Por lo que se busca ejercer dichos recursos. De no hacerlo, el dinero tendría que devolverse entrando 2020, ya que no pueden registrarse como "ahorros".

"Preferimos tener un inmueble", señala Polevnsky.

En adición, refiere que se sostiene un diálogo con Lorenzo Córdova, titular del INE, para saber si se puede devolver una parte de las cuotas que faltan por recibir hasta el fin de 2019.

"Queremos comprar algo que no haya que remodelar, esté terminado, sea céntrico, adecuado al tamaño de partido que es Morena, que no nos cueste muy caro, pero que sea una inversión a futuro", expone la dirigente nacional.









djh