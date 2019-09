Morena busca modificar ley para retener Mesa Directiva; oposición la desconoce

La bancada de Morena en la cámara baja presentó una iniciativa de reforma a Ley Orgánica del Congreso que les permitiría retener la presidencia de la Mesa Directiva por un año más, bajo la batuta del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Los partidos de oposición la rechazaron.

Esto les permitiría blindar a Andrés Manuel López Obrador con votación de mayoría absoluta, en temas claves para la Presidencia de la República tales como la glosa de su primer informe de labores, la discusión de la ley de ingresos y presupuesto de egresos que enviará el próximo fin de semana; y la votación de iniciativas preferentes como la de amnistía, entre otros asuntos.

En un borrador de esta nueva iniciativa, consultado por La Silla Rota, el numeral 7 señalaría en esta nueva redacción que la presidencia de la nueva mesa directiva recaería “en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido” y subraya como excepción, “salvo en el caso de que el Presidente de la Mesa Directiva pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara”. El coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, declaró a los medios que esta era una nueva forma de adecuar la ley orgánica a una nueva realidad política. Y que en las próximas horas buscarán “un acuerdo amplio entre los coordinadores parlamentarios”.

Aunque el texto no es el mismo, se basa en aquella iniciativa que presentó la diputada Dolores Padierna el 7 de agosto con el mismo fin y que, cita textual, señaló “los consensos y los acuerdos parlamentarios no se alcanzan por mandato de ley sino como parte de la forma del ejercicio democrático y de participación que caracteriza los nuevos tiempos, de 1994 a 2015, la presencia del partido político con mayor cantidad de diputados y diputadas en esta Cámara fluctuó entre 43 y 48 por ciento, sin embargo, en la actual legislatura Morena por si solo ha alcanzado el 52 por ciento del total de las curules que integran la legislatura, mayoría absoluta que no había sido expresada en las urnas desde hace 25 años”.

Y agregó, “el día de hoy, la gobernabilidad del Congreso se garantiza asegurando que los espacios de decisión estén ocupados por la principal fuerza política cuya sola presencia asegura la mayoría absoluta, pues contar con esa mayoría fue precisamente la decisión del electorado e1 pasado 1 de julio”. Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista y aspirante a la presidencia de su partido, repitió tales argumentos en entrevista.

Así, la orden del día para la sesión que se llevará a cabo este martes contempla catalogar como de urgente y obvia resolución dicha iniciativa, a fin de que sea votada inmediatamente y enviada al Senado para el mismo fin bajo la operación del senador morenista, Ricardo Monreal.

Esta práctica no es nueva, pues ya en pasadas administraciones la bancada del PRI utilizó su mayoría absoluta para blindar la presidencia priísta e incluso las presidencias panistas, cuando en alianza evitaron que el PRD presidiera en algún momento la mesa directiva; y tal hecho se consumó hasta 2006 cuando la perredista Ruth Zavaleta permitió la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente. Lo mismo sucedió durante la discusión y votación de las llamadas reformas estructurales.

En el congreso capitalino, antes Asamblea Legislativa, se realizó la misma práctica cuando el PRD se estableció como principal fuerza política en la CDMX. Y presidió durante varias legislaturas la comisión de gobierno (equivalente a la Junta de Coordinación política de la cámara baja) con el aval del PAN y PRI, como fuerzas minoritarias.

#ÚltimaHora El dip @Sergeluna_S señaló que en septiembre de 2006 se gestó un pacto insano para permitir la gobernabilidad de la Cámara Alta. Hoy lo retoma https://t.co/TetzwyQexq pic.twitter.com/TMpNguw7Pw — La Silla Rota (@lasillarota) September 3, 2019

La presentación de la iniciativa sobre una reforma a Ley Orgánica del Congreso para que Morena tenga seis meses más la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados causó polémica entre la bancada mayoritaria y la Oposición.

Al arranque de la sesión, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, presentó la iniciativa que, dijo, fue acordada por la Junta de Coordinación Política.

Sin embargo, los coordinadores del PAN, MC, PRD y PRI la desconocieron.

Protesta PAN y PRI en la cámara; sigue la intentona de Morena por quedarse con la Mesa Directiva

"¡Espurio, espurio!", le volvieron a gritar a Muñoz Ledo.

JGM