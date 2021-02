Morena arma "mitos y realidades" de ley eléctrica... para no moverle una coma

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la reforma eléctrica enviada por Andrés Manuel López Obrador sobre el reforzamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector de energías limpias. Para "no moverle ni una coma", como pidió el presidente de la República, la bancada de Morena en San Lázaro contrastó los "mitos y realidades" que rodean a la nueva Ley, que preocupa a actores de la industria, nacionales y extranjeros.

Con 304 votos a favor y 179 en contra, la iniciativa del presidente fue aprobada en el Congreso.

Al momento, la bancada oficialista ha rechazado todas las reservas subidas a tribuna para su discusión. Se prevé que en la sesión concluya durante la madrugada sin mayores cambios.

Para garantizar el fortalecimiento de la CFE se modificará el orden de prioridad en el despacho de la energía eléctrica para que sea la empresa estatal dirigida por Manuel Bartlett y no el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la que se encargue de la compra e ingreso del recurso al Sistema Eléctrico Nacional.

Se modificará el orden de mérito de despacho de energía eléctrica de un modelo de despacho económico a un modelo de despacho con compromiso de entrega física. El orden será el siguiente: 1. Energía generada por hidroeléctricas (de la CFE). 2. Energía generada con otras plantas de CFE (nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas). 3. Energía eólica o solar de particulares. 4. Ciclos combinados de empresas privadas.

"MITOS Y REALIDADES"

En un documento en posesión de La Silla Rota se aclaran 10 críticas que se han hecho a la iniciativa preferente de AMLO en materia energética.

1.- La iniciativa es un "retroceso para el sector eléctrico nacional: los diputados de Morena aseguran que por el contrario, el sistema se fortalece, además de que se refrenda el compromiso de recuperar la soberanía energética nacional.

Destacan que la CFE, en su carácter de suministrador básico, no estará obligado a adquirir electricidad mediante subastas.

2.- La reforma es inconstitucional: la reforma tiene sustento bajo el amparo de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, aseguraron. El primer artículo se garantiza porque el Gobierno federal "podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo".

El segundo artículo se respetará porque establece que "corresponde exclusivamente a la Nación las actividades antes mencionadas y no se podrán otorgar concesiones, sin embargo, el Estado puede celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes".

Mientras que en el 28 se estipula que "no se consideran monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico nacional".

3.- Se rompe el mecanismo de despacho de energía, con electricidad cara y contaminante: con el nuevo modelo de despacho de energía, se implementará "un nuevo orden de prelación de los agentes que alimentan la red de distribución del sector eléctrico, la generación de la CFE será complementada con la producción de los particulares".

Los participantes del mercado seguirán ofreciendo energía eléctrica, potencia y servicios conexos al Mercado Eléctrico Mayorista conforme a las Reglas del Mercado, agregan.

4.- Es una contrarreforma a los cambios de 2013: la reforma del gobierno anterior seguirá vigente puesto que seguirá existiendo un Mercado Eléctrico Mayorista que favorezca a la concurrencia y la competencia. El MEM continuará operando conforme a las Reglas del Mercado. Los privados continuarán participando en el Mercado Eléctrico, pues no se hará cambio alguno o eliminación de dicho mercado, por lo tanto, no perjudica a los generadores privados.

"La reforma tiene como propósito establecer un piso parejo para todos los participantes del sector eléctrico (...) ahora los participantes pagarán lo justo, ya que deberán contemplar los costos totales que se requieren para generar energía eléctrica, es decir, se consideran solo los costos unitarios marginales que no incluyen el costo de la infraestructura, la transmisión, las fluctuaciones cambiarias y el respaldo que se requiere para la generación y que dichos costos son asumidos por la CFE".

Tres, son los objetivos claros de la reforma. A saber, confiabilidad del sistema eléctrico; seguridad eléctrica nacional; incrementar la capacidad de reserva.

5.- Se cancelan las subastas eléctricas: "con las subastas creadas a partir de la reforma energética, la CFE ha comprado más cara la energía eléctrica generada por las centrales eléctricas privadas comparado con el precio de la energía que tiene el Mercado de Corto Plazo desde diciembre 2019 a la fecha". En virtud de ello, la iniciativa sólo elimina la obligación que tiene la CFE para comprar únicamente la energía eléctrica a través de subastas, "permitiendo ahora comprar electricidad mediante los esquemas que le resulten más convenientes y sean más baratos".

6.- Se construye un monopolio estatal: la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista de los privados en 2020 fue del 60.6%, mientras la de la CFE fue de 39.4%, "por lo tanto, no hay sustento al pretender establecer que CFE se convertirá en un monopolio".

Al contrario, exponen los legisladores, se busca "mantener el compromiso que ha establecido la actual administración para que no haya incrementos en las tarifas de energía eléctrica más allá de la inflación".

7.- Se revocarán permisos de autoabastecimiento: estas licencias, así como las de cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, otorgados o tramitados al amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) continuarán rigiéndose bajo los términos establecidos en esa Ley abrogada, tal y como están establecidos en los transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica.

Lo que se hará es una revisión de los permisos que se presumen son un autoabastecimiento simulado, en donde aproximadamente 108 Centrales Eléctricas con 71,780 clientes, se benefician injustamente con subsidios de la CFE en el costo del porteo de transmisión y distribución, y que por considerarse un Fraude a la Ley deben ser revocados.

Estos autoabastecimientos simulados han significado para la CFE dejar de percibir 200,000 millones de pesos. Asimismo, la CFE dejó de percibir 28,765 millones de pesos por tarifas de porteo no cobradas a contratistas de autoabastecimiento.

8.- Se revocarán contratos de compra de energía a productores independientes: los acuerdos, se detalla, serán revisados para verificar que cumplan con la ley; esto se hará con base en lo establecido en la ley de procedimiento administrativo, donde se garanticen el trato igualitario tanto de la autoridad como de los particulares.

9.- Atenta contra la iniciativa privada y tratados internacionales: "el gobierno mexicano se reservó en el T-MEC su soberanía en el manejo de recursos energéticos, pero hay otros capítulos que relacionados con el sector competencia correspondiente y que no se dejan de cumplir".

Por otra parte, las expectativas legítimas de los inversionistas continúan, toda vez que, el Sistema Eléctrico Nacional crece a una tasa media anual de 2.9%. En ese contexto, la demanda actual y futura depende de la participación de todos los participantes del mercado eléctrico, públicos y privados para proporcionar la energía eléctrica que requiere el país.

10.- Se detiene la transición energética: "La generación eléctrica con fuentes de energía limpia y renovable se continúan promoviendo e impulsando en los mismos términos que se establecieron en la reforma energética del año 2013, ya que las modificaciones propuestas en la Iniciativa no proponen cambios al respecto en la Ley de Transición Energética y en la Ley de la Industria Eléctrica".

En México el 56% de la electricidad se produce con gas natural, siendo uno de los combustibles más limpios en el mundo, el 20% se produce por medio de energías limpias (hidráulica, geotérmica, nuclear, eólica y fotovoltaica) y el 14% con carbón, combustóleo y diésel por ser más rentable su aprovechamiento, siempre cumpliendo con la normativa ambiental vigente.









4T APRUEBA "SIN CAMBIAR UNA COMA" REFORMA ELÉCTRICA QUE ORDENÓ AMLO

La ley eléctrica del presidente López Obrador fue avalada, sin ningún cambio al texto, por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Reunieron con 304 votos contra 179 de los partidos de oposición. Ahora dará inicio un largo debate que se prevé concluya durante la madrugada, para discutir cada una de las 412 reservas que se presentaron al dictamen de la Comisión de Energía.

Durante 4 horas de debate en lo general, la bancada panista destacó por diversos momentos que la quema de combustible había comenzado ya la termoeléctrica de Tula; la Central de Petacalco, en Guerrero; la Central de Salamanca, en Guanajuato; y la Central de Punta Prieta, en Baja California.

Por su parte el diputado priista y extitular de CFE Enrique Ochoa, presentó un voto particular que fue rechazado; ahí incluyó la opinión negativa que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió a la iniciativa presidencial. Y aseguró que los legisladores de la bancada oficialista no sólo no habían cambiado ni una coma al texto presidencial, sino que además votarían por un capricho presidencial.

"Cómo es posible que ustedes piensen que están haciendo un trabajo honorable para el país, si no están incluyendo siquiera los argumentos constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicos. Cómo pueden ustedes no incluir en el dictamen que hoy se discute, la opinión negativa que manda a esta soberanía, precisamente el órgano federal de competencia económica", dijo.

Su compañero de bancada el priista Fernando Galindo, reiteró que en su momento la propuesta del Ejecutivo no contó con un documento de impacto presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda.

Narró que ésta fue enviada al Congreso el 17 de febrero, un día después de que Morena bloqueo en la Comisión de Economía la opinión negativa al dictamen de la iniciativa presidencial. En resumen, Hacienda señaló en dos líneas "las dependencias involucradas señalan que el anteproyecto no interfiere en los programas presupuestarios que ejecutan y tienen aprobados para el ejercicio fiscal 2021".

De todos los argumentos a favor del dictamen, el más relevante fue del legendario diputado, Porfirio Muñoz Ledo. Acusó que las participaciones de los legisladores opositores "no tenían memoria" y que sólo leían discursos escritos por sus asesores.

Refirió que la iniciativa presidencial es complementaria a la ley de cambio climático y la ley de transición energética. "Hay que leer", les dijo. "Este es un intento por tratar de regular los abastos de energía en el país. De ninguna manera reduce la creación de energías nuevas porque está abierta a la tecnología. Lo que no está abierta es al abuso, lo que se está combatiendo son los malos negocios aliados a las buenas conciencias, se tiene que romper los nudos de las complicidades y nidos de las corrupciones", afirmó.

ASÍ INICIÓ

El debate del dictamen de la Comisión de Energía respecto a la iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados para reformar la ley de la industria eléctrica inició cuando el presidente de esta el morenista tabasqueño Manuel Rodríguez, subió a tribuna a leer el dictamen, acompañado de los legisladores de Morena con decenas de pancartas en defensa del tema.

Legisladores de oposición solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva Dulce María Sauri una moción suspensiva y de procedimiento; argumentaron que la lectura del dictamen debía ser apolítica más que un posicionamiento político de Morena en defensa del Poder Ejecutivo y el tema energético.

Legisladores de Morena argumentaron que se debe respetar su investidura y defendieron tener derecho a mostrar sus pancartas. Diputados de oposición respondieron al exhibir en los extremos de la tribuna parlamentaria mantas contra la iniciativa eléctrica presidencial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, solicitó desde su curul "nos asiste la razón jurídica, política y moral, dejemos que continúe la exposición del dictamen y cuando se fije la postura del grupo parlamentario le acompañaremos en tribuna".

La diputada priista Cynthia López Castro advirtió que la reforma viola tratados internacionales, daño al cambio climático y a las energías limpias; además de que golpea los bolsillos de los mexicanos con energía más cara.

ADVIERTEN EXPERTOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA REFORMA

La reforma a la industria Eléctrica generará impactos negativos en la economía mexicana: la generación de energía más cara cuyo costo se trasladará a la tarifa que pagan los consumidores finales, advirtió el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

Dijo que en un año en el que es crucial tomar decisiones que encaminen a México hacia la recuperación económica, una reforma de esta naturaleza pone en riesgo el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna.

Dio como referencia que los cortes en el suministro de energía eléctrica que han afectado recientemente varias zonas del país dejan lecciones importantes y una de ellas es que, para garantizar la seguridad energética México debe contar con un sistema eléctrico fuerte y diversificado.

"El suministro estable de energía es indispensable para el desarrollo industrial, social y económico de México", aseguró.

Uno de los pilares para el desarrollo del país está en el diseño de regulaciones y políticas que garanticen el acceso de todos los mexicanos a energía accesible, segura, sostenible y moderna.

Las empresas globales ven con preocupación la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; la generación de energía más cara trasladará su costo a la tarifa que pagan los consumidores (familias y empresa) y a los costos de bienes y servicios finales impactando a la productividad de México, o bien a los contribuyentes.

Además, establecer subsidios adicionales a las tarifas eléctricas, generará incertidumbre a la inversión, al establecer criterios técnicos discrecionales e imponer restricciones súbitas a los productores para el acceso a la red de transmisión y distribución dañando inversiones ya realizadas con estricto apego a la legalidad y que han traído beneficios al país.

Lo anterior, dijeron, lastima la confianza, la competitividad y la percepción de México como un país atractivo para la inversión. Asimismo, vulnera al reconocimiento de la comunidad internacional sobre el compromiso de México con el estado de derecho.

Previo a la discusión y votación, las empresas globales reiteraron su compromiso con México, por habían solicitado a los legisladores a reconsiderar su posición sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica.

IMPACTOS NEGATIVOS DE LA REFORMA EN LA ECONOMÍA:

*Generación de energía más cara: el costo se trasladará a la tarifa que pagan los consumidores finales y los costos de bienes y servicios

*Incertidumbre para la inversión: al establecer criterios técnicos discrecionales e imponer restricciones a los productores; puede haber proyectos que pudieran dejar de ser económicamente viables en el país

*Inhibición de la competencia y libre concurrencia: se haría imposible competir frente a la CFE y que nuevos participantes ingresen al mercado, afectando a los usuarios finales

*Transgresión de acuerdos internacionales: de comercio e inversión como el T-MEC y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea que abarcan medidas que van desde la protección de inversiones hasta compromisos ambientales internacionales

*Eliminación potencial de alternativas limpias para el abasto de energía: significará un retroceso en los compromisos de México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el caso de México existe el compromiso de reducir, sin condiciones, 22% de los gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro y generar 35% de energías de fuentes limpias para 2024