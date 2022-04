Morena anuncia consulta para enjuiciar a traidores que votaron vs. reforma eléctrica

Mario Delgado anunció que Morena realizará una consulta para que los mexicanos decidan si se denuncia por traición a la patria a quienes votaron por desechar la Reforma Eléctrica, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2014 en contra de Enrique Peña Nieto y su reforma energética.

"¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras y evitar el control absoluto de nuestro sector por parte del Estado mexicano? Traicionaron a México, por eso queremos que sea una decisión del pueblo, de la gente, sin imposiciones.

"Que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país. Cuando se hacen actos en contra de la soberanía para favorecer a extranjeros se llama traición a la patria y se configura un delito del mismo nombre", expresó Delgado.

(Foto: Especial)

Puntualizó que el artículo 123 del Código Penal dice que se impondrá una pena de cinco a 40 años y una multa de hasta 50 mil pesos al que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero.

"México es nuestra casa, es la obra más grande que todas y todos hemos construido a través de siglos y generaciones; es nuestro orgullo y nuestro corazón, por eso no hay medias tintas cuando se habla de soberanía, se está o no se está con México.

"Vivimos una época de libertades como nunca antes, pero no se trata de pensar diferente, sino de defender a nuestro país y así lo dicta nuestro Himno Nacional: ´Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh Patria, querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio´", sostuvo el líder guinda.

Por último, anunció que el partido en el poder seguirá efectuando campañas informativas de manera pacífica, llevando banderas de México a cada rincón del país.

"Estamos muy orgullosos de ser mexicanos, de tener un presidente patriota que defiende, como nadie, el interés general sobre cualquier interés particular. La patria no se vende, la patria se defiende. No le va a faltar pueblo a Andrés Manuel López Obrador en esta lucha, que nada ni nadie nos divida.

"Este es el momento de tener más fuerza y unidad que nunca, para asegurar que la transformación nos dure muchos años", finalizó Mario Delgado.

