Monreal ve “limpia” en la CNDH para Rosario Piedra Ibarra

La renuncia masiva de consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es “natural” debido a la próxima transformación en el organismo, así lo calificó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“Era obvio y es obvio que los amparos que se presente contra la designación del titular de la CNDH, se desecharán por notoriamente improcedentes”, consideró el senador quien también advirtió que tampoco proceden ni la controversia ni la acción de inconstitucionalidad.

Por ello, adelantó que el Senado lanzará la convocatoria para integrar el consejo honorario de la comisión, “los hombres son temporales”, dijo.

Además, afirmó que deberían seguir la misma suerte los altos funcionarios de la Comisión, los de confianza para que la presidenta cuente con un nuevo consejo y un nuevo equipo.

“Es bueno que la presidenta cuente con un nuevo consejo y un nuevo equipo”, sostuvo.

Este jueves cuatro miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han renunciado a su cargo, al argumentar que el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH carece de legitimidad. Las de hoy se suman a la renuncia del pasado martes 12, día en que en el Senado se tomó protesta a la activista en medio de una trifulca entre los legisladores de Morena y oposición, principalmente del PAN.

“Una Ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos; tampoco podrá generar la confianza ni la certeza jurídica consustanciales a su misión”, se lee en la carta de renuncia referida a Mónica Fernández, presidenta de la cámara alta.

A saber, María Olga Noriega Sáenz, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González y Angélica Cuéllar Vázquez son quienes habrían renunciado -pues en el documento que circula no aparecen sus firmas- al Consejo Consultivo de la CNDH, en adición a Alberto Manuel Athié Gallo, quien no detalló los motivos de su salida.

“Una elección como la que la llevó (a Piedra Ibarra) al cargo (...) presagia el sometimiento abierto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes actualmente detentan el poder político”, apuntan las dimitentes.

Se resalta que el Consejo Consultivo de la CNDH está conformado por 10 consejeros y es presidido por el titular de la Comisión. Estos cargos, como se hizo con Rosario Piedra, también son designados por los senadores.

Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Carmen Moreno Toscano, José de Jesús Orozco Henríquez y Michael William Chamberlin Ruiz son los consejeros que aún permanecen en sus puestos.

Athié: “dijeron que iban a hacerlo distinto”

El exsacerdote Alberto Athié se convirtió este 14 de noviembre en tendencia en las redes sociales. Centenas de tuiteros salieron en su defensa, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia mañanera que no sabía quién era, para referirse a él como uno de los integrantes del Consejo Consultivo que renunció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en protesta por la cuestionada elección de Rosario Piedra al frente del organismo.

“Te digo, hay que analizar. Una cosa es descalificar y lo que quieran y otra ver a qué se refiere. Me retiré de la comisión al ver que había temas que planteé y no se me hizo caso pero no mantuve una actitud de sometimiento, solapamiento. Planteé problemas y al ver que no se me hizo caso con este nombramiento en la comisión, renuncié, en este gobierno que dijo que venía a hacer las cosas distintas y ¿dónde están?”, cuestionó.

El exsacerdote relató parte de su trayectoria y recordó que reveló abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes católicos contra menores de edad, lo que le costó salir del país, debido a las presiones recibidas por el entonces cardenal, Norberto Rivera.

