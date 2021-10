Monreal exige recato a Bartlett; respete al Congreso, reclama

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal pidió prudencia y recato a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); "debe esperar "que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas", advirtió.

El pasado viernes por el director de la CFE, Manuel Bartlett, advirtió que no se indemnizará a empresas a las que se cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal.

"Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México", dijo.

Monreal señaló en un tuit que las personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Congreso decida sobre las modificaciones constitucionales.

Las personas servidoras públicas de la @CFEmx y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 16, 2021

En conferencia de prensa, Bartlett, acompañado de directivos de la compañía, defendió la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el 1 de octubre, misma que será discutida en noviembre. Argumentó que "no hay la mínima esencia de competencia entre el mercado público y privado en este momento".

También llamó a los partidos políticos a votar a favor de la reforma en el Congreso.

Afirmó que la reforma energética de 2013 "de Peña Nieto y asociados fue para desmantelar CFE". Aseguró que esto no generó un sistema de competencia para el Estado porque "el mercado eléctrico vale trillones de dólares".

Con relación a la cancelación de contratos y permisos al sector privado, que calificó de ilegales y contrarios al interés del país, dijo que "deben desaparecer porque si no, seguimos atorados, se ha comentado que esto no se puede hacer pero la Constitución dice que sí lo puede hacer". Y ejemplificó que el ex presidente Cárdenas lo hizo cuando nacionalizó el petróleo en 1938.

Consideró que al sector privado le conviene quedarse con el 46% del sector eléctrico como plantea la iniciativa del Ejecutivo.

