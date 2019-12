Monreal abandona Morena y funda su propio partido

"Sí el presidente pudo, ¿por qué yo no?", respondió el senador Ricardo Monreal, días después de renunciar a su militancia en Morena, el partido que lo llevó a presidir la junta de coordinación política del Senado de la República.

"Es muy simple de explicar", declaró a la prensa entre empujones, "si López Obrador pudo, ¿por qué yo no? Siempre he estado consiente de que no podré alcanzar la candidatura a la presidencia de la República si me quedo en Morena. La lista de aspirantes es larga y yo quiero ser conseguir esa candidatura cómo un hombre maduro, no como un adulto mayor".

Monreal recién salía del Instituto Nacional Electoral, donde entregó la papelería correspondiente para que la agrupación política que lideran la familia Monreal, "México para todos", logre convertirse en partido político. A su lado, iba la también senadora y ex morenista, Jesusa Rodríguez, quien adelantó que el nuevo partido buscará el voto duro de la comunidad vegana que numéricamente, va en ascenso.

"Somos muchos los que cada vez dejamos de comer carne, y seremos más los que dejaremos -en términos políticos- de masticar los mismos discursos de siempre, del PRI, del PAN y hasta de Morena que no pudo evitar caer en lo mismo", enlistó. "Por eso el discurso político de nuestro nuevo partido, por qué sé que lo lograremos, será tan fresco como las verduras y eso nos permitirá llegar a un nuevo electorado, ansioso de que México sea para todos".

Fue inevitable que Monreal, al subir a su camioneta, se despidiera de la prensa mordiendo una jugosa manzana, lo que provocó furor en los fotógrafos. "No será la última vez que nos veamos!", les dijo, "la próxima vez, traeré manzanas para todos!".

"Inocente palomita que te dejaste engañar". ¡Feliz día de los Santos inocentes!

Mors.