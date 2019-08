Mónica Fernández presidirá el Senado; Martí Batres se enoja

El Senado de la República tendrá un nuevo presidente y será una mujer. Se trata de Mónica Fernández Balboa de Morena. La votación fue 33 sufragios para la tabasqueña por 29 para la continuidad de Martí Batres.

La votación en el grupo parlamentario de Morena para la renovación de la Mesa Directiva no favoreció la reelección del también morenista Martí Batres.

#VIDEO Al grito de "Unidad", integrantes de la banca de Morena en el Senado hablaron sobre la elección de Mónica Fernández para sustituir a Martí Batres https://t.co/aM60GPOhOh pic.twitter.com/1LGptraN8I — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2019

La próxima semana se votará en el pleno del Senado su nombramiento como presidenta de la Mesa Directiva.

Mónica Fernández será la presidenta de la Mesa Directiva del recinto legislativo a partir del próximo 1 de septiembre, para el inicio del segundo año de la LXIV Legislatura, sin embargo, tendrá que vencer en una nueva elección de una terna de mujeres.

Fuentes del Senado de la República informaron que Salomón Jara será el próximo vicepresidente de la cámara alta, en relevo de Fernández Balboa.

#VIDEO Mónica Fernández será la presidenta de la Mesa Directiva del Senado a partir del próximo 1 de septiembre https://t.co/aM60GPOhOh pic.twitter.com/bBNTZkvdLf — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2019

A puerta cerrada, los legisladores de Morena comenzaron su votación desde las 9:00 horas.

Se estima que entre seis y siete senadores de este grupo parlamentario, integrado por 59 morenistas, no acudieron a la votación, la cual se implementó desde las 9 de la mañana hasta el medio día de este lunes.

Iniciamos un proceso inédito en la historia del @senadomexicano, al votar de manera directa, en secreto y en urna transparente, la reelección o elección de la Mesa Directiva. Las y los @MorenaSenadores, con madurez y libertad, decidirán. Buen ejercicio democrático, ¡felicidades! pic.twitter.com/CQySgn1oTc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 19, 2019





PLEITO BATRES VS MONREAL

Martí Batres pidió a Ricardo Monreal renunciar a la coordinación del grupo parlamentario de Morena, por dividir a legisladores y para dar paso a una mujer.

"Quiere ser coordinador de un grupito con que se entiende, conocido como 'la burbuja', los demás no existen. Si no puede encabezar al conjunto que se haga a un lado", dijo Batres.

"Monreal se ha exhibido como un político faccioso, incapaz de encabezar un movimiento plural. Se ha exhibido por desgracia, y me da pena ajena, como un político acomplejado", aseguró Batres.

Con ello, Martí Batres, actual presidente de la Cámara alta, rechazó avalar los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado.

A través de una serie de tuits, Batres acusó al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de ensuciar el proceso interno a lo largo de las últimas semanas y de realizar una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que eran del partido.

Indicó que dicha maniobra consistió en permitir el voto del Grupo Parlamentario del PES y consideró que ahora, en consecuencia, debe permitirse el voto de los senadores del PT.

En posterior conferencia de prensa, Martí Batres solicitó la renuncia de Ricardo Monreal a la coordinación de Morena en el Senado. Destacó que lleva 20 años apoyando al zacatecano.

Se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al Grupo del PES.

En consecuencia debe dejarse votar al Grupo Parlamentario del PT. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

No avalo los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de #Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva.¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

Por su parte, el senador Ricardo Monreal tuiteó que votó por ambas opciones en el proceso interno de Morena para renovar la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Indicó que entiende que de esta forma su voto será anulado o considerado como abstención.

Aseguró que respetará la decisión de la mayoría de las y los senadores morenistas.

En otro tuit, indicó que las decisiones que se toman en política suscitan controversia y, en algunos casos, polarización. Sin embargo, aseguró que lo senadores de Morena votaron en libertad.

Recalcó que comprende las reacciones y las descalificaciones, pero las calificó de injustas. Adelantó que actuará con tolerancia y altura de miras.

Ya en conferencia de prensa de respuesta, Ricardo Monreal llamó a Batres a sumarse a la bancada de Morena en el Senado, ya que todos sus integrantes reconocen su trabajo.

Aseguró que serán un ejemplo de unidad en el Senado y que resolverán el problema con inteligencia y tolerancia. "Estamos tranquilos y serenos", lanzó.

Indicó que sólo darían ese posicionamiento y no aceptarían preguntas de la prensa para no profundizar diferencias ni contradecir a la parte afectada. Resaltó que esta decisión se tomó entre todos los senadores para no dar pie a divisiones.

"Unidad, unidad, unidad", fue el grito con el que todos los senadores de Morena cerraron este mensaje pronunciado por Monreal.

Al ejercer mi voto para la reelección de la Mesa Directiva del @senadomexicano o la elección de una nueva fórmula, lo hice por ambas opciones. Entendiendo que será anulado o considerado abstención. Respetaré la decisión de la mayoría de las y los @MorenaSenadores. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 19, 2019

En política, las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización. El Grupo Parlamentario de @MorenaSenadores votó en libertad. Comprendo las reacciones y las descalificaciones: son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras. #UnidadEnMorena — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 19, 2019

Posteriormente, Batres Guadarrama agradeció a los 29 senadoras y senadores de Morena que, dijo, "resistiendo todo tipo de presiones, amenazas, chantajes y cañonazos, votaron por mi para seguir presidiendo el Senado de la República".

YEIDCKOL POLEVNSKI SE PRONUNCIA

La líder nacional del Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que el partido ha sido muy generoso con Ricardo Monreal, por lo que consideró que éste debería mantener un comportamiento acorde a lo que ha recibido, con mayor ética política, indicó en una entrevista con Radio Fórmula.

Tras las diferencias surgidas entre Martí Batres y Ricardo Monreal por la elección de la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Polevnsky manifestó su respaldo a Batres, quien aseguró que ha trabajado duro a favor de Morena, y deseó "de todo corazón", que el partido no se fracture.

