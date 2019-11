Molesta a padres de niños con cáncer "error administrativo" en desabasto de medicinas

Padres de niños con cáncer indicaron que no creen en la versión de que personal de Institutos Nacionales de Salud haya causado el desabasto de metotrexato que se registró en agosto pasado, como dijo ayer la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez.

Israel Rivas, padre de una niña con leucemia linfoblástica aguda, expresó que están molestos y que les sorprende mucho la declaración que hizo la oficial Mayor de Hacienda, quien mencionó que el desabasto de este fármaco fue a causa de un error administrativo de los hospitales.

Papás de niños con cáncer, molestos por dichos de Buenrostro en los que asegura que desabasto de medicamento fue por un error administrativo; acusan al gobierno de buscar un chivo expiatorio https://t.co/BzLj1VcC3z pic.twitter.com/WQD42qqovM — La Silla Rota (@lasillarota) November 28, 2019

"No creemos lo que está diciendo la señora Buenrostro, creemos que el gobierno está buscando un chivo expiatorio para culpar de sus negligencias a los demás, no dudamos que también tengan mucho que ver las farmacéuticas en esto, y la corrupción.

"Nosotros no creemos de ninguna manera que nuestros médicos, que nuestras enfermeras, que nuestro personal administrativo, que sí conoce nuestros hijos, que sí están ahí para atenderlos hayan hecho este tipo crueldad y de abuso", enfatizó Rivas.

El padre de familia señaló que hubo desabasto generalizado de metotrexato, ya que cuando faltó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, trató de comprarlo en farmacias y no lo encontró tampoco. Recordó que "el desabasto se dio también en otros hospitales como el 20 de noviembre, el Hospital Juárez, se dio en otros estados, mamás de Chiapas me dijeron que allá la situación era terrible, que habían pasado tres meses sin medicamento".

La oficial Mayor de Hacienda declaró este martes que Hospital Infantil de México y del Hospital de Pediatría enviaron oficios en los que solicitan devolver el metotrexato que fue importado de emergencia desde Francia porque ellos tienen suficiente medicamento para fin de año.

"Fue un error administrativo, a mí me parece grave. No es justo tampoco para ningún familiar, para ningún paciente que se les diga que no hay medicamento cuando sí los hay", señaló.

