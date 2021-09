Molesta a AMLO que amparen a niños para vacuna contra covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto ante la ola de amparos que se han presentado para vacunar a menores de edad en México.

En conferencia mañanera, López Obrador expuso que no es que su gobierno no quiera vacunar a los niños, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no lo ha recomendado.

"Si hace falta lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular, no sabemos qué intereses hay" detrás de estos amparos, dijo al recordar otras campañas de amparos contra su administración promovidas, según él dijo, por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Al tiempo que dijo que son asesorados por el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío.

"También es un asunto de intereses, imagínense el negocio para las farmacéuticas", lanzó.

Agregó que aunque ya no existe el Cisen, se va a saber por qué se presentan los amparos.

El mandatario mexicano presentó la siguiente gráfica en la pantalla de la mañanera sobre las cifras de amparos presentados para vacunar a niños en diversos estados del país:

Por otra parte, el presidente informó que el próximo martes se darán a conocer cifras de menores contagiados de covid en el regreso a clases presenciales.

Asimismo, lamentó que la mayoría de hospitalizados y fallecidos por covid en la época reciente sean mexicanos que no estaban vacunados.

(Luis Ramos)