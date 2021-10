Modifica INE lineamientos para revocación de mandato; será el 27 de marzo

El pleno de consejeros del INE aprobó por unanimidad modificar los lineamientos que emitió en agosto ante la falta de una ley de revocación de mandato que el Congreso aprobó en septiembre.

Ahora, éstos fueron adaptados en apego a la ley. Pero ello suscitó un fuerte debate con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Sergio Gutiérrez, quien acudió a la sesión en calidad de representante legislativo de Morena.

El Consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que las modificaciones son menores. "Vamos ante la posibilidad de organizar el primer ejercicio de revocación de mandato con el marco legal integrado: constitución, ley reglamentaria y lineamientos que ahora están ajustándose", dijo.

Sin embargo, el consejero Uuc-Kib Espadas precisó tres contradicciones entre los lineamientos del INE y la ley del Congreso, por lo que propuso su corrección. Córdova respondió que también esta ley tiene contradicciones frente a la Constitución.

EL DEBATE POR LAS FIRMAS

El consejero José Roberto Ruiz expuso que no es adecuado ampliar la utilización de los formatos físicos para recabar las firmas de ciudadanía porque logísticamente sería "imposible el tiempo y capacidad operativa, la revisión masiva en papel"; y recordó que el Tribunal Electoral se manifestó ya a favor de la tecnología. Cabe recordar que se trata capturar y cotejar la validez de al menos 3 millones de firmas que se requieren en la convocatoria.

Gutiérrez, quien acudió a la sesión, se opuso a la aprobación de estos lineamientos por considerar diferencias de contenido frente a la ley que aprobó el Congreso. Y subrayó que la ley está por encima de los lineamientos.

"Lo que pretenden aprobar en estos lineamientos es que las firma se recaben a través de una app y que solo en 204 municipios se puedan recabar físicamente... Pero la ley se refiere a formatos impresos y que, sin perjuicio de estos, usar medios electrónicos", dijo.

Justificó que "hay que darle más facilidades a la gente... No lo digo yo, lo dice la Ley, el INE no puede violar la subordinación jerárquica por reserva de ley". Y cuestionó que no pueden justificar que con el uso de la "se harán la chamba más fácil".

El consejero Ciro Murayama afirmó que dar mayor peso a los formatos en papel para la recolección de firmas abre la puerta a la recopilación de firmas apócrifas.

Sin embargo, la propuesta de Gutiérrez fue rechazada por mayoría de votos.

MJP