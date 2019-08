Mitad de restauranteros abandonan uso de popotes

Al menos cincuenta por ciento de los restaurantes en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río adoptaron los plásticos biodegradables, observó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) Daniel Martín Lois.

Aunque la transición del uso de materiales biodegradables es un exhorto de atención prioritaria, refirió que el Procurador del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés les dio un año de gracia para cumplir la normativa.

"Ya se había cumplido el plazo, se platicó un año más para restaurantes y es por junio del año próximo"

Recordó que la asociación congrega a seiscientos de los mil establecimientos con los que cuenta dicha conurbación.

"Los restaurantes nos debemos sumar a ello, no obstante las autoridades no la han visto como debe ser, aquí no es tener dientes para morder al que consume con un popote, no es así: hay que fomentar a las empresas que producen materiales biodegradables para que sean más baratos y tenerlos más a la mano"

Evaluó que la legislación "la vieron como quisieron verla" a lo que recalcó que el Gobierno federal apoye a las empresas fabricantes de productos biodegradables y a los generadores de energía renovable.

"Si se está trabajando con las empresas que venden este producto para que bajen sus precios, muchos restaurantes ya no usan los plásticos pero hay que seguro trabajando con los de menor categoría que no tienen los recursos para adquirirlos" abundó.

Dijo que los materiales biodegradables cuestan incluso cinco veces más a los de un plástico normal.

"A lo mejor un restaurante con cierto movimiento, cierta posición puede aguantar ese gasto pero una fonda no, aquí el tema es dejar de usarlos y apoyar a ese sector, (...) En el momento que un popote biodegradable cueste lo mismo o casi lo mismo que uno normal la gente va preferir el biodegradable" refirió.