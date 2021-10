Mitad de muertes por covid, en estos cinco estados

Durante la pandemia de covid se han registrado 407 mil 083 muertes asociadas al virus Sars-CoV2, la mitad de estos decesos se concentraron en sólo cinco entidades, de acuerdo con los datos de exceso de mortalidad que publica la Secretaría de Salud.

La Silla Rota revisó la información sobre Exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por covid-19 en México 2020.2021, en la cual se indica que hasta la semana epidemiológica 35, que terminó el 4 de septiembre lamentablemente habían fallecido 407 mil 083 mexicanos por esta causa.

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz concentran en conjunto 203 mil 136 de las defunciones asociadas a covid, es decir, el 49.9%.

En la capital del país han ocurrido 82 mil 699 muertes asociadas a coronavirus, le sigue el Estado de México con 59 mil 744 decesos y en el tercer lugar de esta lista se encuentra Jalisco, con 23 mil 876.

El cuarto estado con más defunciones causadas por el virus Sars-CoV2 es Nuevo León, en donde se han registrado 18 mil 437 muertes y el quinto es Veracruz, con 18 mil 380.

Por el contrario, las cinco entidades en las que han muerto menos mexicanos por covid son Colima, con 2 mil 341; Campeche, con 2 mil 595; Baja California sur, con 2 mil 865; Nayarit, con 2 mil 981, y Zacatecas, con 3 mil 913 muertes.

Entre la primera semana de 2020 y la primera de septiembre de este año han fallecido un millón 799 mil 158 personas, 557 mil 820 más de las que se habían proyectado para ese periodo.

Los datos de exceso de mortalidad muestran un subregistro de 141 mil 703 decesos, pues hasta el 4 de septiembre de habían confirmado 265 mil 380 defunciones por covid, aunque en total hay 407 mil 083 fallecimientos asociados a este virus.

El 73% de las muertes en exceso están asociadas a covid, aunque no en todos los casos se ha confirmado todavía que el virus Sars-CoV2 sea efectivamente la causa de muerte, ya que en muchos de esos casos no se tomó muestra para realizar la prueba de diagnóstico o sí se les tomó, pero no se pudo obtener el resultado.