Mínimos espacios en portadas de la prensa de EU a la visita de AMLO

Los medios estadounidenses otorgaron de pocos a nulos espacios en sus primeras planas a la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump en Washington.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) dedicó un pequeño espacio en su página más importante para publicar una fotografía de ambos mandatarios cuando ofrecieron un discurso a medios de comunicación afuera de la Casa Blanca este miércoles.

Esta fotografía viene acompañada del título "Tensiones echas a un lado para tratado comercial".

Otro de los diarios que sí hizo mención en primera plana a la cumbre fue La Opinión, uno de los diarios en español más leídos de Estados Unidos.

El diario dedicó un espacio grande, comparado con el del WSJ, para colocar una fotografía de amos mandatarios caminando en el exterior de la Casa Blanca.

Acompañando la fotografía se puede leer en letras grandes "Luna de Miel", seguido del siguiente texto "Trump y López Obrador sientan las bases de una cooperación beneficiosa para EEUU y México".

NULOS ESPACIOS EN OTROS DIARIOS

Las portadas de diarios como Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post, los tres de renombre, no dedicaron espacios ni hicieron mención de la reunión de López Obrador y Trump.

