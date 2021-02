Militantes de otros partidos me apoyan, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que integrantes de otros partidos se están uniendo a su movimiento como consecuencia de la "rusomanía" por lo que su cierre de precampaña estará lleno de amor y paz.

De gira con militantes y simpatizantes de Morena-PT-PES en Durango, AMLO dijo que muchos están sumándose" y "no me fijo" en si esto afectará o no la campaña de Enrique Alfaro.

"Ando muy presumido hoy, vine con ganas de presumir, estoy muy echado pa'delante, tirando aceite... la diócesis de Jalisco publicó una encuesta en donde estamos arriba, Andrés Manuelovich está en primer lugar. "Entonces, estamos muy bien y ya nos falta poco para terminar la precampaña, estamos bien y de buenas, amor y paz, no quiero ya ni testerear a los fifís y a los ñoños, ya todo es amor y paz, amor y paz"

Caeb señalar que a su llegada a Durango, el tabasqueño fue recibido por el mariachi.

López Obrador se adelantó al grito pues en medio de los asistentes dijo: "¡Viva Villa!, ¡Vivan los hermanos Revuelta!, ¡Viva el periodista Francisco Zarco!, ¡Viva Durango!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”

"La gente está muy entusiasmada, la gente está muy contenta, a pesar de los pesares hay mucha esperanza en el pueblo de México, entonces donde quiera que voy está así".

AMLO aseguro que de llegar a la Presidencia bajará los sueldos a los diputados, senadores y ministros.