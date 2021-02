Miguel sanó de covid en NY; ahora ayuda quienes no tienen qué comer

Enfermarse de covid-19 fue lo único que lo detuvo. Por esa razón Miguel Ángel Badillo no pudo entregar gratuitamente despensas de comida a migrantes mexicanos que hoy no tienen qué comer en los condados del Bronxs, Nueva York. Una semana en cama, aislado, cuatro días de fiebre, sin sentido del olfato y con la impotencia de saber que muchos miembros de la comunidad hidalguense y otras más asentadas allá, se las vieron “negras” para dar de comer a sus hijos en el epicentro de la pandemia mundial. Y él, no pudo hacer nada. Pero la herbolaria mexicana, los tés y vaporizaciones con que su esposa le atendió, ayudaron a sobrellevar los síntomas de su coronavirus y ponerse de pie otra vez.

El propio Miguel no sabe ni siquiera cómo se contagió, pues desde hace más de un mes el cubrebocas y guantes son parte de su uniforme de trabajo, so pena de ser multado con entre 300 y mil dólares en caso de no utilizarlos; o de incumplir con la regla básica de distanciamiento de seis pies (1.8 metros) entre dos personas. “Creo que a la gente nos ha dado el virus, pero no nos ha dado a todos igual. Decidí quedarme en casa por miedo a ir a un hospital donde no para de llegar la gente. Gracias a Dios pasaron dos semanas y ya estoy bien, mi familia no ha presentado ningún síntoma” describe a La Silla Rota.

Sano, reforzó las medidas de protección y se presentó a trabajar en “Lucero Produce”, la compañía mexicana que exporta desde México legumbres y productos para restaurantes y mercados neoyorkinos, casi todos cerrados en este momento. “La gente no está pensando en salir a un centro comercial, está pensando en comer y cómo sobrevivir. Estamos donando comida a organizaciones, iglesias; me ha tocado llevar despensa a las familias que tienen hijos. La situación es grave, como una película. Nunca pensé que esto pudiera pasar en Nueva York, la capital del mundo, le dicen; no sé si todavía lo sea, pero es terrorífico”.

“Los pocos que trabajamos estamos en exportadoras que venden productos a los Delis (Delicatessen, pequeñas tiendas supermercados), marketas, supermercados, tiendas; básicamente lo latino. Les surtimos a muchos de ellos y uno que otro restaurante que vende comida para llevar, en un intento por arriesgarse para tratar de sobrevivir. Cada despensa que donamos lleva lo más importante para una familia mexicana; les pongo tomatillo, jalapeño, cilantro, Maseca, tortilla, jitomate, leche, huevo, queso, chorizo, que es lo que la gente más come ¡Gracias a Dios la exportación no ha parado! Hemos podido traer pápalo, hierbas, verdolagas y todo se vende”.

“Cada despensa dura en promedio dos semanas. Nosotros no vendemos cereales ni carnes, eso se compra aparte; afortunadamente soy de los pocos que puede seguir trabajando, mi vida es normal y eso me permite comprar algunas cosas por mi cuenta. Con eso acompleto las despensas, no me pesa porque si uno quiere ayudar este es el momento de hacerlo. De California y las farms (granjas), compramos lechuga, papa. Pero lo importante no es si ha habido escasez de algún producto, sino la escasez de dinero para comprar comida y repartir”, destaca. De hecho, la labor de este hidalguense (nacido en Tepeapulco) parece ser honesta y desinteresada pues no hay en sus redes sociales ninguna evidencia de que lleve a cabo su labor en un sentido protagónico.

En esta dolorosa travesía humanitaria le acompaña un sacerdote español, Juan Carlos Ruiz cuya iglesia se ubica en Brooklyn. Juntos, difundieron hace una semana un video en el que invitan a la comunidad migrante a ponerse en contacto con ellos en caso de requerir comida, pero también les piden ser pacientes con las entregas. Miguel relata que no son los únicos en realizar esta labor en medio de la crisis de emergencia sanitaria que hoy ahoga a Nueva York; otras organizaciones también lo hacen; el problema es que al final del día ésta no alcanza para tantas familias desempleadas y con hambre; o bien, no se dan abasto.

“Aquí las únicas áreas para trabajar son restaurantes y construcción. Quien emigra a NY se concentra en Manhattan que es el corazón de la ciudad; aquí es donde se mueve el dinero. El 70 por ciento de los paisanos trabajan en restaurantes, tiendas, los Delis, pizzerías, y como todo está cerrado no hay trabajo para nadie ¡Por eso la fuente de ingreso en NY está colapsada! La gente que se quedó en casa en realidad no tiene a qué salir porque no hay nada. Es probable que muchos no hayan pagado la renta este mes, pero el gobierno estatal sacó una ley para que no se pague renta por lo menos en tres meses, para que los caseros tomen como renta el depósito inicial. Hay una aplicación, la llenas, la firmas y la entregas a tu casero”.

“Es mucha la necesidad; yo recibo mensajes al celular a cada rato, te dicen ¿dónde puedo conseguir comida?, no tengo dinero, ayúdame necesito una despensa. No hemos podido ayudar a todos desafortunadamente. No puedo creer que en una ciudad que generaba tanto dinero, la gente -por ejemplo, un mesero que ganaba 300 dólares al día pues hoy ya no tiene nada ¡Se acabó el veinte! Lo más triste es que muchos de los que estamos aquí no ahorramos y como no tenemos educación para ahorrar, solo enviamos remesas. Esto del virus nos agarró de bajada, la gente no tiene dinero, pensamos que iba a durar dos semanas, pero muchos ya tienen dos meses sin trabajo”.

“La primera semana de contingencia se nos echó a perder producto: jitomate, tomatillo, aguacate. Pero en la segunda se disparó la venta porque la gente ya no salió. Llevo doce años aquí, mi estatus legal está en trámite y no seré beneficiario de las ayudas del gobierno de Trump; si me lo hubieran dado, hubiera podido comprar más comida para más despensas”, lamenta. “Hay mucha gente que no necesita el fondo y le llega el dinero. Entiendo que todo va a cerrar: el resto de restaurantes, negocios: esperemos que eso no afecte a muchos paisanos porque podrían desanimarse y querer regresar a su tierra porque el trabajo va a escasear en pocos meses”, vaticina.

La muerte ronda y no puedes hacer nada

Miguel Badillo confirma lo mismo que los connacionales de Illinois, California y Texas señalaron a La Silla Rota en el reportaje publicado sobre migrantes: las principales víctimas del #coronavirus son mexicanos, afroamericanos y latinos. Sí, el sueño más anhelado del presidente Trump podría estarse haciendo realidad, con la gravedad que eso implica pues de ser así perdería la mano de obra más importante del país norteamericano en el campo, la industria, la construcción y el hogar, entre otros.

“Lo más fuerte es ver a muchos paisanos perder la vida, sobre todo adultos mayores de 60 años. Me toca ver a cada familia hacer la colecta para poder incinerarlos porque no pueden ni siquiera mandar los cuerpos a México; esperan con sus cuerpos en la funeraria y les cobran alrededor de tres mil dólares por incineración. No hay ayudas ni dinero; solo llegan las ayudas de las despensas. En algún momento el consulado te dice sí hay ayudas, pero la realidad es que los migrantes nunca la ven. Puedo decirte que aquí López Obrador tenía una imagen muy fuerte ¡El peso que tenía en Nueva York! pero mucha gente se está decepcionando”.

La página de la red social Facebook del Consulado de México en NY, está llena de mensajes como estos:

-Buenas tardes Cónsul Jorge Islas. Desafortunadamente ya perdimos a 5 miembros de mi comunidad aquí en NY y uno en NJ, creemos que la prioridad más urgente es ayudar a estas familias que están pasando por esta situación y apoyarlos económicamente, pues como comprenderá desafortunadamente no todos tienen la economía necesaria para este caso ¿Y ustedes dicen que se les rembolsaría después? ¿Y mientras tanto como resuelven esta situación? Por favor sean conscientes y si la ayuda ya está, deberían distribuirlas en el momento para no tener esa gran preocupación, gracias / 21 abril / Grupo Deapoyo Zacapechpanusa.

- Gracias por su pregunta, estimado Grupo Deapoyo Zacapechpanusa. El Cónsul General la está atendiendo en vivo en este momento, respondió el Consulado que en ese momento realizaba una videoconferencia.

O este otro.

- Estamos intentando llamar y no contestan, es urgente de un familiar que murió y nada señores contesten el teléfono solo queremos resolver unos papeles / 21 Abril / Juancarlos Sánchez

-Juancarlos Sánchez, Lo sentimos mucho, estamos recibiendo muchas llamadas y apoyando a las personas lo mejor que podemos, por favor, insista. Muchas gracias por su comprensión / Le respondió el Consulado.

Miguel Badillo conoce de primera mano estas historias porque los migrantes mexicanos que conoce, recurren a él por ayuda. “Por eso la gente no les tiene confianza porque aquí y en otros estados de Norteamérica, traen arrastrando la burocracia de México. La mayoría venimos de comunidades muy humildes, muchas veces algunos no hablan ni siquiera español; por eso cuando alguien se muere les cuesta trabajo expresarse: llamas al consulado no te contesta, llamas a la funeraria no te sabes expresar porque hablan inglés y la mayoría no tiene dinero. Se requiere un fondo porque esta gente ha estado aquí de diez a quince años, ha aportado a la economía de Estados Unidos pagando impuestos y a la de México enviando remesas. Así que no creo que apoyarles con tres mil dólares para una incineración sea mucho gasto”.

“En mis redes sociales confirmo que la mayor parte de quienes han fallecido, son mexicanos. Un día vi diez llamados en GoFundMe (una plataforma en línea gratuita para recaudar fondos) que buscaban reunir dinero para funerales de mexicanos y afroamericanos que son quienes trabajan mucho en el transporte, trenes, edificios. Por ejemplo, uno de los mensajes (y lee) decía, estamos recaudando fondos para ayudar con el servicio fúnebre de mi padre quien recién falleció, fue un gran hombre, padre, hermano, amigo e hijo… Cualquier apoyo sin importar la cantidad es y será inmensamente agradecido por su familia, de todo corazón, muchas gracias”. Hasta ahora llevan 37 donadores y han juntado dos mil 145 dólares de un total de cinco mil”, precisa.

-Los blancos no se quedaron aquí donde estamos nosotros, están más en los suburbios; y los pocos que conozco salieron de aquí a esconderse en sus casas de campo. Aquí nos quedamos la mano de obra porque ellos tienen dinero y ayudas del gobierno, mientras nosotros nos quedamos a ver que podemos agarrar.

-¿Qué tan probable es que hayan llegado migrantes mexicanos a esa enorme fosa común cuya foto dio la vuelta al mundo?, le pregunto.

-Mucho, porque aquí vive mucha gente sola que no tenía idea de regresar a México para quedarse y mantener a la familia allá. Pienso que muchos paisanos que fueron a un hospital por sentirse mal y que murieron, nadie los reclamo. Sí, es probable que terminaron en una fosa común porque las funerarias están colapsadas. Por ejemplo, una funeraria conocida aquí cerró, salió y dijo yo ya no puedo atender más gente porque mis empleados están enfermos, lo siento. No tengo como atender más gente. Dos personas me llamaron y dijeron ¿Qué hacemos? Y lo único que te queda es esperar, reportarse al consulado y ver cómo te pueden ayudar, pero ellos solo te comparten información de otras organizaciones que dan ayuda. Por eso aquí no se ha visto ayuda del gobierno mexicano.

-¿Tienes familia en México?

-Sí, mis padres que tienen más de 60 años. He visto mucha gente morir, lo estamos viviendo ¡No es nada sacado de la televisión! Esto va muy fuerte y hay mucha gente vulnerable que va al día. Por eso me preocupan mis padres y un México desprotegido y sin información, con un gobierno que quizá no pueda controlar esa parte porque pienso que podría ser una catástrofe mayor que la de Nueva York.

“¡Saldré vivo de esta!”, migrante oaxaqueño en New Jersey

Filemón Matías Pérez, 50 años es uno de los muchos oaxaqueños radicados en Estados Unidos contagiados con Covid-19. Su pensamiento no es derrotista y está seguro que saldrá victorioso de esta lucha que enfrenta en aislamiento domiciliario en la ciudad de New Jersey.

Radicado en la unión americana desde hace 35 años, el oriundo de Teococuilco de Marcos Pérez, municipio ubicado en la Sierra Juárez de Oaxaca, se oye sereno y con ánimo detrás de la bocina del teléfono.

Morir -señala- no fue una posibilidad que viniera a su mente cuando le informaron que había dado positivo al nuevo coronavirus, lo que lo inundó fue el temor de haber contagiado a su familia. “Me preocupé por los demás, mis padres, hermanos, el resto de mis amistades, en ellos pensé. No quiero que esto se extienda más”.

Tenía sólo 15 años de edad cuando se fue buscando lo que todo migrante anhela de Estados Unidos: lograr una mejor calidad de vida. El primer trabajo que obtuvo fue en campos de cultivo y posteriormente, a base de esfuerzo estableció su propia empresa. Fue hace dos semanas cuando comenzó a sentirse mal. Primero vino la fiebre y después los demás malestares.

“Yo estoy bien, en proceso de recuperación, la parte más difícil creo haberla pasado ya, eso dependen mucho del sistema inmunológico de cada cuerpo. Ahora sigo guardando la cuarentena”, expresa.

A Filemón la noticia de estar contagiado no le llegó de sorpresa, pues sabía que tenía altas posibilidades de estar infectado porque había estado en contacto con una persona que dos semanas antes había enfermado.

“De alguna manera estaba mentalizado. Miedo no tuve, decidí enfrentarlo con calma. Yo soy una persona adulta y estoy consciente de cualquier resultado que pueda suceder. Cuando me dieron la noticia ya estaba preparado. Hice frente a la enfermedad, hablé con mi familia al respecto”.

A Filemón lo espera su tierra, a la cual tenía planeado visitar a inicios de febrero antes de que el mundo fuera sorprendido por la pandemia. Lo que tiene claro, es que no tiene pensado morir fuera del lugar en donde están sus raíces.

Durante la emergencia sanitaria al menos 33 migrantes de origen oaxaqueño han fallecido en Estados Unidos tras contagiarse de covid-19. Los hermanos Martín y Javier M, fueron dos de ellos.

Ambos eran originarios de Santa Catarina Yosonotu, región mixteca, llegaron a Estados hace dos décadas atrás, desde entonces vivían en Teaneck, Nueva Jersey, los datos fueron revelados por familiares de los migrantes en un mensaje en el que solicitaban ayuda para su traslado a Oaxaca.