Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", pide prisión domiciliaria

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, volvió a solicitar un amparo que le permita cumplir su sentencia en su hogar.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 y sentenciado a pasar 37 años en prisión por el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena Salazar, elemento de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del piloto Alfredo Salazar Avelar.

La petición de prisión domiciliaria fue hecha 15 días después de que el al Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en el Reclusorio Sur (22 de noviembre), desechó la petición de continuar su sentencia en su hogar, al argumentar que tiene discapacidad auditiva, visual y motora.

Casi dos años antes de esta notificación (febrero de 2019), el Segundo Tribunal Colegiado en la Ciudad de México negó la petición de la prisión domiciliaria al mencionar que la medida es una facultad potestativa del Poder Judicial, dependiendo cada caso y no un derecho de la persona.

La nueva petición fue hecha el pasado 6 de diciembre e ingresada un día después en un juzgado federal. A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se enlista el recurso que presentó el llamado "Jefe de Jefes", quien se encuentra recluido en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

"A ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Félix Gallardo, fórmese el expediente (impreso y electrónico), regístrese en el libro de gobierno con el número...y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)".

Al presentar el escrito el juez dio un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de notificación, para que Miguel Ángel Félix Gallardo realice una serie de precisiones en el documento que presentó.

Entre ellas, "indique de manera clara el acto que reclama en el presente juicio de amparo", ya que sólo enlista supuestas violaciones a sus derechos humanos en su contra.

"En ese sentido, tales manifestaciones y los derechos sustantivos que refiere no pueden considerarse como actos reclamados, ya que no se trata de conductas de acción u omisión por parte de una autoridad; en todo caso, la violación de dichos derechos puede reclamarse como consecuencia del actuar o no actuar de las autoridades responsables, pero a manera de conceptos de violación más no, como actos de autoridad como pretende la parte quejosa".

Además, el juzgado le pidió precisar los actos reclamados que pretende hacer valer en su demanda de amparo narrando de manera clara precisa y separada los antecedentes. En caso de ser necesario, le pide realizar una cronología de los actos reclamados.

"Como la redacción de los antecedentes que constituyen los actos reclamados, no resulta clara; el quejoso deberá de realizar una narración, cronológica, detallada y clara sobre los mismos, en donde deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos reclamados, qué acto en específico atribuyen a cada una de las autoridades que señalan como responsables".

En el notificación el juzgado precisó, que en caso de que Miguel Ángel Félix Gallardo reclame alguna omisión, tiene que precisar la forma en que solicitó a las autoridades responsables el beneficio de arraigo domiciliario, y en caso de haberlo hecho de manera escrita, tendrá que señalar la fecha en que realizó la petición correspondiente, indicar si existe alguna determinación o resolución en la que determinó negar el beneficio en comento, así como precisar cuándo fue notificado de dicha determinación.

La precisión que pide el juez a Miguel Ángel Félix Gallardo, la sustenta en los incluido en el artículo 55 del Código Penal Federal, el cual establece: "en el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, en todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos".

"EL JEFE DE JEFES", ¿CON UN PIE FUERA DE PRISIÓN?

Ayer se dio a conocer que el narcotraficante conocido como "Jefe de Jefes" podría cambiar su situación de dejar la cárcel para terminar su sentencia en casa.

El líder del extinto Cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo, ya cumplió con las tareas penitenciarias para alcanzar este beneficio.

La Dirección de Reinserción Social de Jalisco informó que el sentenciado por la muerte del agente de la (DEA) Enrique Camarena Salazar cumple con los requisitos necesarios para que deje las celdas pueda y pueda tratarse médicamente desde su casa.

Así lo explicó el titular de los Reclusorios en Guadalajara, José Antonio Pérez Juárez.

"En el caso de Miguel Ángel inclusive ya la oficina de la presidencia de la República, la (CNDH) en el momento en que un Juez federal nos requiera siempre diremos la verdad es una persona que a su paso por los CEFERESOS jamás tuvo alguna conducta antisocial ni tampoco de alguna tendencia al consumo de enervantes o de bebidas alcohólicas y estos tres años que me ha tocado darle seguimiento a su proceso de reinserción puedo decir que está preparado y jurídicamente merece una reclusión domiciliaria hay enfermedades que son irreversibles: la pérdida de un ojo, del oído y gastrointestinales".

"EL JEFE DE JEFES", MIGUEL FÉLIX GALLARDO ROMPE EL SILENCIO

A sus 75 años de edad, Félix Gallardo asegura que su familia "está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno", declaró para Telemundo.

"Mi salud es pésima", asegura Miguel Félix Gallardo, "El jefe de jefes", quien lleva 32 años preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco, periodo en el que no había concedido una entrevista a medios de comunicación.

El llamado "Jefe de Jefes" y fundador del Cártel de Guadalajara cayó en abril de 1989 y actualmente ha perdido las capacidades de un oído y un ojo, además de que padece una neumonía "muy grave".

Félix Gallardo recibió una sentencia de 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique, "El Kiki" Camarena.