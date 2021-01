Migrantes varados: 650 días de miedo en la frontera México-EU

"Nosotros acá estamos como presos de nuestra vida". Habla Juan, un joven guatemalteco que así describe su espera en la frontera norte de México, en el municipio de Tijuana (Baja California), mientras el gobierno norteamericano responde a su solicitud de asilo. Él como miles, se vio afectado por la orden del expresidente Trump para que esperaran su respuesta fuera de su país, es decir en México. Así que Juan tomó la única alternativa que tenía dentro del protocolo binacional "Quédate en México" que el gobierno del presidente López Obrador avaló una semana antes de tomar posesión de su cargo en noviembre de 2018.

Las organizaciones no gubernamentales han documentado que son un promedio de 780 mil personas que durante su estancia en nuestro país -como Juan-, han recibido una mayor vulneración a sus derechos, por lo que piden al gobierno mexicano salir de este protocolo luego de que el presidente Biden anunciara un cambio en esta política en Estados Unidos. Alejandra Macías, responsable de Asylum Access México y experta en derecho de refugiados, pregunta del presidente López Obrador "¿Cuándo va acabar esto?". Por ahora no hay datos oficiales de cuántos de estos 78 mil recibieron respuesta (favorable o desfavorable) del gobierno norteamericano.

EL ABUSO A JUAN

En un video testimonial que difunde esta ONG en el contexto de este tema, Juan relata lo que le sucedió en Tijuana. "Fui a visitar a mis amigos y por la noche me dirigía a mi casa; un policía se me acercó y pidió mis documentos, dijo que estaban vencidos. Le dije sí pero estoy en un proceso; entonces empezó a intimidarme, que podían deportarme, agarrar, meter preso; como humillándome. Me agarró y me dijo que me subiera la patrulla. Pasó lo que tenía que pasar y sólo me dijo que no lo viera al rostro y que me dejaría en una esquina. Me sentí más que todo, abusado sexualmente. Es una de tantas cosas que suele pasarnos a los inmigrantes en México", relató.

"¡Pasamos esperando tanto tiempo! Hay personas que han perdido la vida, personas que han sido secuestradas, violadas. No tenemos papeles como quisiéramos y tenemos que estar acá, presos del destino", dijo.

"DEBE TERMINAR YA"

En entrevista con La Silla Rota Alejandra recordó cuál fue el compromiso del gobierno de la 4T cuando aceptó la propuesta del expresidente Trump. "Que estas personas, el tiempo que estuvieran aquí esperando sus procesos, tendrían garantía del acceso a derechos y hemos visto todo lo contrario. No se les ha garantizado ni sus derechos ni su seguridad, por estas violaciones y delitos que ellos narran en sus testimonios". Agregó que si bien el gobierno mexicano les aceptó argumentando razones humanitarias la realidad es que ninguno de ellos tiene un documento migratorio. "Tampoco tienen un permiso para trabajar, no se les puede garantizar acceso a la educación para sus hijos porque no tienen un CURP. Es un sinfín de obstáculos"

Los datos duros de esta organización señalan qué familias, niñas, niños y mujeres embarazadas llevan 650 días de miedo viviendo en México. Son un promedio de 70 mil personas que sobreviven en campamentos improvisados a las orillas de la ciudad, con el aval de las autoridades locales.

El informe "En la boca del lobo" elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos explica a detalle cómo estas miles de personas son doblemente vulneradas, primero en Estados Unidos cuando son detenidas y devueltas a México; y luego en México dónde deben enfrentar a las autoridades locales y estatales.

"Deben enfrentar la total desprotección del gobierno mexicano en los puntos de internación a México que son Tijuana y Ciudad Juárez, dos de las ciudades más violentas del mundo... Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración les dejan en horarios nocturnos sin protección y asesoría en las inmediaciones de los puntos de internación a México", reveló el documento con base en testimonios de los propios migrantes. "Otra práctica es trasladarles a refugios ubicados en la frontera Sur aun cuando las audiencias jurídicas para sus peticiones de refugio se realizan en los puntos migratorios de la frontera norte", cita el informe.

Es por esto que Asylum Access México afirmó que si bien el gobierno mexicano se comprometió a recibirles, no ha generado políticas públicas para incorporarles dentro de programas sociales mientras esperan respuesta del gobierno norteamericano. "Y la pandemia los vulneró más", agregó, "pero no ha habido posicionamientos claros por parte de autoridades federales, estatales y locales, de ahí que las ONG´s son quienes enfrentaron este problema en la medida de sus posibilidades", precisó.

SOBREVIVIR EN LA ESPERA

"En boca del lobo" documentó que la mayor parte de los migrantes que se encuentran en esta condición (pues tampoco son legalmente refugiados en México) viven en condiciones difíciles. Sus fotografías muestran campamentos al aire libre, sobre pisos de tierra, en casas de campaña improvisadas al ser elaboradas con lonas. Alejandra enlista los derechos que se vulneran en estas condiciones: sin sana distancia en medio de una pandemia, sin agua para aseo ni garantía para lavado constante de manos, sin acceso a servicios de salud, sin derecho a la educación, y con niños sin derecho actividades recreativas.

"Permanecer allí es su única alternativa, se arriesgan más si salen de ahí. Aumenta su riesgo en el caso de las mujeres y niños que pueden ser reclutados por el crimen organizado, hay riesgo de ser víctimas de violencia sexual e incluso laboral por no tener papeles ni permisos... Se abre la puerta para que caigan en redes de tráfico de personas, donde puede haber también autoridades del gobierno involucradas. Y las personas quedan desprotegidas y sin acceso a la justicia", contextualizó.

El informe también revela, con base en testimonios de migrantes, la corrupción en el personal del Instituto Nacional de Migración. Una refugiada venezolana relato "yo pagué al del INM para que me dejara cruzar, no te puedo decir cuánto pero son miles de dólares. Desde Venezuela hicimos las gestiones. No son coyotes les llaman acompañantes. El plan era piedras negras, luego llegaría una persona que no sea notaría En lista y alguien de Migración nos pasaría. Nunca llegó. pero yo tenía la seguridad de que todo saldría bien porque una amiga venezolana otro acompañante del INM la cruzo por Miguel Alemán y ahora ella ya está en Houston".

"Lo que pedimos el presidente de la República es retirarse ya de estos acuerdos a los que se ha comprometido o acordado con Estados Unidos. Pero también que fortalezca el sistema de asilo en México: hay más de 80 mil personas aquí esperando una respuesta de asilo en México y esta acumulación viene desde 2017. Además, se necesita fortalecer el sistema de refugiados. Un migrante puede en cualquier momento regresar a su país, pero un refugiado no porque él está huyendo de su propio país por condiciones de violencia e inseguridad".

"La situación en la frontera no ha cambiado" y no lo hará "de la noche a la mañana", advirtió este viernes Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera suroeste en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

NO ES MOMENTO DE INTENTAR INGRESAR

La exembajadora de EU en México hizo un llamado a migrantes, mexicanos y de Centroamérica, a no tratar de ingresar a Estados Unidos por la falta de cambios en los mecanismos migratorios, pese a la intención del presidente Joe Biden de mejorar este aspecto, según refirió en videoconferencia.

Información de Grupo Milenio señala que Jacobson alertó a los migrantes sobre el peligro para personas y familias que significa emprender un viaje con miras a ingresar a territorio estadounidense. "Ahora no es el momento de llegar a la frontera", dijo Jacobson.

Este jueves 28 de enero, Biden anunció la postergación por una semana la firma de una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración con las que abordará temas decisivos como la separación de familias, el proceso de asilo y la admisión de un mayor número de refugiados.

Biden ha prometido desmontar muchas de las decisiones de su antecesor, Donald Trump, relacionadas especialmente con el proceso de asilo y el cupo de refugiados que Estados Unidos recibe anualmente.