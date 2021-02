Siguen deportaciones en EU y frontera norte es peligrosa: AMLO a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los migrantes que transitan por México corren más peligro en la frontera norte, luego de lamentar el caso de los 19 migrantes calcinados que fueron hallados en Camargo, Tamaulipas.

En conferencia mañanera, el presidente consideró que el caso Camargo es grave y aseguró que "no va a haber impunidad para nadie y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas y con las autoridades de Guatemala".

Respecto a el caso de la masacre de los migrantes de Camargo, el presidente López Obrador comentó que está en proceso la investigación y que se aclararán todas las partes del crimen

López Obrador resaltó que los migrantes corren peligro específicamente en Tamaulipas porque es una zona "muy conflictiva esa frontera donde sucedieron estos hechos, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas".

El mandatario mexicano comentó que su gobierno cuida a migrantes y no auspicia la violación a los derechos humanos. Subrayó que hay detenciones de policías, funcionario del Instituto Nacional de Migración que ya fueron dados de baja, al tiempo que se tiene contacto con autoridades de Guatemala y familiares de víctimas.

"Entonces, no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición concreta, que es un lineamiento de política, todavía falta la aplicación de esta política. Y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número", explicó.

Al tiempo que defendió su política de detener a migrantes:

"No es lo mismo que (migrantes) estén en albergues del sur a que se internen en el norte del país. Es lamentable decir esto pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos".





NO FRENARÁ OBRAS, REITERA AMLO A ADVERSARIOS





El presidente López Obrador afirmó que no frenará las obras prioritarias de su gobierno, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, como pidieron sus adversarios e intelectuales para otorgar más recursos para enfrentar a la pandemia de covid-19.

El presidente señaló que estas obras pueden ser oportunidades de trabajo para migrantes que llegan al país por la frontera sur.

Reclamó a sus adversarios que no vean que estas obras significan empleos para los mexicanos y, en este caso, para migrantes. También dijo que esto lleva desarrollo al sureste del país y afirmó que Tabasco estuvo entre las entidades con más empleos.

En relación a Estados Unidos, llamó a tener una relación diferente pues ya no se desea apoyo militar, "no queremos que nos manden helicópteros artillados", por lo que dijo que su gobierno ya no quiere el Plan Mérida.





BIDEN DIJO QUE LLEVARÁ TIEMPO NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA: AMLO





El presidente López Obrador dijo que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le dio a conocer que les llevará tiempo ordenar una política migratoria.

El mandatario mexicano explicó que el cambio en materia de migración por parte de EU no sucederá de un día para otro.

"No hay una definición en lo concreto, pues aún es lineamiento de política pública", recalcó.

Esto quiere decir que continúan las deportaciones, aunque señaló que se debe entender que EU no puede cambiar la política migratoria rápidamente.





RESALTA NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA





El presidente López Obrador destacó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, como la construcción más importante y grande del mundo, la cual contará con la tecnología más avanzada.

Indicó que a pesar de la pandemia de covid no se ha frenado la construcción del aeropuerto y se mantendrá la obra.

"El aeropuerto en construcción más grande del mundo, el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad, de primer orden. Es un buen avance a pesar de la pandemia se ha continuado trabajando, han demostrado los ingenieros militares ser serios, profesionales, trabajan mucho en hacer las cosas con calidad y manejar el presupuesto de manera honesta.

"Nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos, (es lo que se) está ahorrando el pueblo de México si se compara con el otro proyecto que era la de construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco", lanzó.

El presidente López Obrador aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles es el aeropuerto en construcción mas importante del mundo, y destacó la labor de las Fuerzas Armadas en su construcción. También dijo que se ahorrarán 225 mil mdp por su construcción





