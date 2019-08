Migración, seguridad y comercio, pendientes en relación México-EU: Landau

A dos semanas de haber arribado a México, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que los retos en materia migratoria, seguridad y comercio, entre ambas naciones, deben ser compartidos para encontrar soluciones conjuntas.

Al ofrecer un mensaje, Landau resaltó la cooperación bilateral "yo creo que hay un gran espíritu de ambos lados de la frontera para tratar de resolver estos retos que tenemos en común".

"Los mismos retos que tenemos nosotros a nivel doméstico, los tienen ustedes aquí en México, solamente podemos resolver de forma conjunta y por eso yo he dicho que vengo con la mano extendida porque estos retos no se pueden controlar de otra manera", indicó.

Al abordar el tema de los desafíos y prioridades como embajador en nuestro país, destacó los temas de seguridad, inmigración y comercio.

"Mis prioridades como embajador en México son como les he dicho la migración que para mí no es un tema solamente de Estados Unidos también para México, también el tema de seguridad que justamente ayer estaba platicando con un grupo de muy alto nivel del gobierno mexicano", indicó. El abogado constitucionalista admitió que a pesar de las diferencias con México en materia comercial, no se debe perder conciencia de lo que se ha logrado en los últimos años en la materia.

Resaltó la importancia de México al convertirse en el primer socio comercial de Estados Unidos. "Para mí algo muy importante son los lazos a nivel comercial, me da mucho orgullo que México sea ahora el socio comercial número uno de Estados Unidos y obviamente vamos a tener varias diferencias a nivel comercial pero yo espero que no perdamos conciencia de lo que se ha logrado a través de estos últimos años y la relación comercial es tan fuerte y tan importante para ambos países para la prosperidad y la seguridad", indicó.

Remarcó que pidió el cargo como embajador para buscar "el éxito de ambos pueblos, que tengamos buenas relaciones así que por eso ya estoy aquí en México y yo espero encontrarme con personas de todas las tendencias de todos los sectores sociales, políticos, culturales y conocer todas las partes de este gran país y como le dije espero que esta sea una larga estadía en México, yo llego muy contento y les agradezco a todos los Mexicanos la cálida bienvenida que me han dado".

El embajador @USAmbMex Landau se reunió hoy con la Jefa de Gobierno de la CDMX @Claudiashein. La #CDMX es nuestro hogar y la embajada trabaja con @GobCDMX, para mejorar seguridad, transparencia, uso de energía sostenible y desarrollo de la juventud en esta extraordinaria capital. pic.twitter.com/pd9iPqGgkr — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 28, 2019

