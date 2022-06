Mientras política migratoria siga igual, tragedias continuarán: expertas

Mientras la política migratoria de los gobiernos de México y de Estados Unidos no se modifique, tragedias como la ocurrida en Texas, Estados Unidos el 27 de junio, donde un grupo de 52 migrantes fallecieron en un tráiler, podrían repetirse.

Así lo consideraron las expertas en migración Eunice Rendón, Luicy Pedroza y Anna Mary Garrapa, de la organización Agenda Migrante, El Colegio de México y del instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, respectivamente.

De acuerdo con las especialistas en el tema, la política de cierre de la frontera de México con Estados Unidos y la de México con sus vecinos centroamericanos, con el uso de un aparato militar, causa que los grupos delincuenciales dedicados a la trata de personas se aprovechen de la intención de miles de migrantes de ir por el Sueño Americano, sin importar que los pongan en riesgo al hacerlos viajar por caminos inseguros o en transportes prácticamente herméticos.

"Aunque el tráiler estaba en Estados Unidos, todas esas personas pasaron por territorio mexicano y centroamericano para llegar ahí y seguramente lo hicieron en estos contingentes inhumanos, en casas de seguridad donde los tienen hacinados, sin aire acondicionado, con estas temperaturas como las que hemos tenido y como está ahora en Texas, y se vuelve suicida esta acción. Es más bien un asesinato premeditado por estos grupos de traficantes", lamentó Rendón.

Imagen ilustrativa. Migrantes en Tapachula (Fotografía: Cuartoscuro)

La tragedia del 27 de junio tuvo entre sus víctimas a 22 mexicanos. Por ello se les preguntó a las expertas sobre de la tendencia que va en aumento de connacionales que buscan migrar a Estados Unidos. Pedroza dijo que coincide con el estancamiento de la economía mexicana registrado durante la pandemia de la covid-19.

"Si pensábamos que estábamos en una etapa diferente en la cual teníamos unas tasas positivas de emigración con más retornados que migrantes, esto empezó a revertirse en plena pandemia cuando la economía mexicana mostró signos de recesión y estancamiento y, en cambio, la de Estados Unidos en ciertos sectores esenciales durante la pandemia, la demanda por mano de obra migrante fue insaciable. Eso constituyó un imán y volvió a activar patrones de México hacia Estados Unidos", explicó Pedroza.

Por su parte Garrapa previó que ante las condiciones que prevalecen en México y Centroamérica, de pobreza, falta de oportunidades y de una política migratoria que aborde las causas del fenómeno, continuará el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

"El tema económico, laboral, ambiental en muchos casos, fruto del extractivismo que en muchos lugares produce descampesinización, es una ruptura de las comunidades, una dificultad a seguir. Incluso programas que se venden como desarrollistas como Sembrando vida, lo que producen son desarticulación comunitaria y el tema de la inseguridad es de los más fuertes".

"Hay un crecimiento de clases productivas en donde las personas desaparecen y se incorporan a industrias del narco, de productos agrícolas, de transformación, transporte y las causas son las mismas, se parecen en Centroamérica y en México. Tenemos las mismas causas de huida, el fenómeno no va a bajar hasta que tengamos políticas que enfrentan las causas reales de inseguridad, que den condiciones de vida digna, trabajo, economía estable, el acceso al territorio y evitar el desplazamiento", expuso la investigadora de la Máxima Casa de Estudios.

POLÍTICA DE BANDAZOS

Se les preguntó a las expertas cuál es su opinión sobre la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para Rendón, ha sido de "bandazos" en los tres años y medio de administración.

"Empezamos una política muy abierta de promesas con Centroamérica, luego muy restringida y controlada, muy militarizada por una presión de Estados Unidos y ahora es una combinación. Está la parte militarizada, están las fuerzas armadas en las fronteras con el tema migratorio ante el centro, pero hay algunos esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional de Migración en temas para atender estas caravanas de manera más cercana, brindar visas humanitarias, permisos para quedarse en México, pero nos quedamos siempre cortos en el tema humanitario", lamentó Rendón, quien es doctora en Políticas Públicas.

Por su parte Pedroza reconoció que el enfoque del gobierno mexicano ha sido diferente y ha puesto énfasis en apoyar el desarrollo de los países de origen, tanto para el sur de México y Centroamérica con el fin de que las personas no se vean obligadas a migrar por pobreza y subdesarrollo.

"Pero no basta porque la migración tiene muchas dimensiones y tampoco está determinado por la pobreza y la falta de oportunidades económicas, aunque combatirlas u ofrecer más empleos y oportunidades para el desarrollo permitiría aliviar ciertas razones que impulsan a emigrar. Se necesita también ese enfoque [de seguridad y combate al crimen organizado] que promueve Estados Unidos porque muchas personas se ven orillados a migrar no solo por pobreza, sino por presiones que ejercen las bandas criminales".

"Porque están teniendo que pagar derecho de piso, sus jóvenes, niños y adolescentes están siendo amenazados de ser reclutados por el crimen organizado, es difícil abrir pequeños negocios y prosperar porque el crimen organizado sofoca a las economías locales", planteó la profesora del Centro de Estudios Internacionales de El Colmex.

Garrapa sí vio una abierta contradicción entre el discurso derechohumanista del gobierno federal y las acciones que implementa contra la migración.

"En lo real lo que pasa en las fronteras y el territorio mexicano es una implementación de un operativo de seguridad nacional, una militarización, el surgimiento de la Guardia Nacional y el hecho de que los militares y la Guardia estén colaborando y respaldando al INM, permite la atracción de recursos en temas de instrumentos de control, inteligencia y responde a la dependencia de la política mexicana e injerencia de Estados Unidos en la política de otros países", dijo la doctora en Sociología e Investigación Social de la Universidad Milano-Bicocca.

PROGRAMA FRONTERA SUR VOLVIÓ MAS PELIGROSO EL PASO

Pero no solo la política migratoria mexicana ha vuelto más inseguro el paso de los migrantes, también las medidas impuestas por Estados Unidos en la materia, recordó Pedroza.

Mencionó que hay estudios que muestran que antes del programa Frontera Sur que se aplica desde 2014 y cuyo objetivo es cuidar la seguridad de las personas migrantes, había menos muertes, porque los controles y persecución de migración irregular eran menores y las vías para migrar estaban más a la vista.

"Se utilizaba más el tren que de por sí era muy peligroso, pero usaban a la famosa Bestia. Lo que se observa en los últimos ocho años es que este tipo de transporte ha bajado y en cambio ha subido el uso de vehículos privados como automóviles, camiones y lo que vimos ahora fatalmente, tráileres donde el riesgo es muy alto de hipotermia, asfixia, golpe de calor, de sed e inanición porque las personas no pueden abrir las puertas y mueren muertes que nadie quiere imaginar".

Sin embargo, pese a estos riesgos las personas migrantes están dispuestas a tomarlas porque otras vías de migración se han vuelto casi imposibles, agregó la investigadora de políticas de migración.

"En los últimos años por presiones del gobierno estadounidense, sobre todo durante la era Trump, México empezó a adoptar prácticas de detención y deportación que incluso sobrepasaban en número a las que hacia Estados Unidos a Centroamérica".

"Se comenzaron a hacer controles de formas racializadas en centrales de autobuses y trenes, de manera que quienes querían aumentar su posibilidad de éxito de llegar a Estados Unidos comenzaron a usar estas redes de tráfico de personas que utilizan medios más peligrosos y dan menos garantías a estas personas de que puedan salvar sus vidas".

TRÁFICO DE PERSONAS ES REDITUABLE

Rendón encendió las señales de alerta con el tema del tráfico de personas migrantes. No duda en decir que se ha vuelto un ilícito muy redituable y por el cual se detiene a pocas personas.

"Me tocó ver en la frontera de Ciudad Juárez y en Tamaulipas cómo a estos grupos les gusta hacer más este delito que otro porque hay más impunidad, entonces para qué se arriesgan traficando otras cosas si ahí pueden tener una detención, otro castigo más importante y mejor pueden hacerlo traficando personas y no tener castigo", expresó.

"Eso ha animado a que grupos más peligrosos se metan en el delito siendo muy complejo de atender y sobre todo uno que afecta a personas ya vulneradas", continuó.

El tema llegó a la Cumbre de las Américas, en Los Angeles, celebrada entre el 6 y 10 de junio. Surgió a raíz de lo ocurrido en Chiapas el 9 de diciembre DE 2021, donde un tráiler con migrantes se volcó y dejó un saldo fatal de 53 muertos.

Los países participantes en la cumbre salieron a ofrecer una atención al tema de manera amplia, integral y prometieron que iban a trabajar en redes de inteligencia, pero eso no ha sucedido , afirmó la activista.

Otro tema sobre el que puso el acento y que tiene que ver con el aumento de migrantes mexicanos, es el fenómeno de los desplazados a causa de la violencia de grupos de la delincuencia organizada.

"Eso es una realidad, a mí me ha tocado revisar solicitudes de refugio en Estados Unidos y recibir a familias de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, de Zacatecas. El viernes me tocó estar con los presidentes de Jerez y Valparaíso. Las historias que contaban eran trágicas, de cómo grupos del crimen organizado se han apoderado de estos sitios obligando a las personas a desplazarse forzosamente a otra parte del estado o a Estados Unidos".

HACE FALTA QUE SE INVOLUCREN MÁS ACTORES POLÍTICOS

Para Rendón, en la política migratoria no sólo debe intervenir el gobierno federal, sino también los legisladores y el DIF de manera más integral.

"México ha transitado para muchos de ser un país por el que antes pasaban por el que ahora lo ven de destino. Han crecido en los últimos cuatro años un 6 mil por ciento las solicitudes de refugio y no así los presupuestos relacionados con esas solicitudes de refugio y es algo que tenemos que observar y atender".

"A la política migratoria mexicana le falta cumplir con esta promesa humanista que nos hizo el presidente, aunque ha habido unos esfuerzos de parte del INM de la mano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, falta. Ha habido cambios importantes en la ley que hay que reconocer como el hecho de que el INM ya no puede quedarse con niños en detención en sus centros, pero por el otro lado vemos que no termina de hacerse cargo de esa nueva responsabilidad".

La consultora en temas de seguridad y migración añadió que niños y familias que son los que más viajan en los últimos tiempos, siguen sin ser atendidos por nadie, expuestos a mayores riesgos y situaciones complejas como las que se han visto ultimamente.

Aunque en este caso se supo del tráiler, y no terminaron enterrados sin saberse, pide no subestimar la cifra negra del delito.

"Muchos son los que encontramos, pero otros no, es difícil tener la cifra de desaparecidos porque no sabemos dónde están, es el tema que más preocupa".

VEN DIFÍCIL VIRAJE A POLÍTICA MIGRATORIA

Se le preguntó a Rendón si se puede esperar un viraje en la política migratoria en cuanto se reúnan los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, el próximo 12 de julio. En su opinión no importa lo que se anuncie, sino que se aplique.

"Aquí el asunto no es el anuncio de nuevas cosas sino que realmente veamos acciones claras encaminadas a reducir el ilícito, el riesgo que tienen las personas en situación de vulnerabilidad con estos traficantes que tienen un modus operandi bastante violatorio a sus derechos humanos, ver que se aplique, me gustaría ver resultados, no un anuncio cuando vuelva a suceder otra tragedia", criticó.

Luicy Pedroza consideró que para que la reunión entre ambos mandatarios ofrezca soluciones debe contener un enfoque novedoso, de opciones legales para la migración, que vaya más allá del enfoque de seguridad adoptado por Estados Unidos, y el de desarrollo social y pobreza por parte de México.

"Hace falta visión social, cultural y económica del fenómeno migratorio para encontrar soluciones realistas, no tan dramáticas y amarillistas y la tomen por lo que es, un fenómeno natural de la sociedad y si tomamos en cuenta la historia de flujos entre ambos países, lo anormal son estas fronteras selladas. En la mayor parte del siglo 20 lo normal era permitir un flujo circular de migraciones, había fronteras porosas que permitían trabajos temporales en Estados Unidos y volver con sus familias algunos meses, pero se cortó totalmente a partir de que comenzaron a sellarse fronteras.

"En el curso del gobierno de Estados Unidos no veo un cambio profundo de discurso y mientras existan políticas como el titulo 42 que restringe el derecho fundamental a la protección humanitaria y a pedir asilo, así como ese enfoque desmedido en blindar fronteras, vamos a seguir viendo que la gente intente por los medios que sea atravesar la frontera", concluyó.

ACZ