Mientras AMLO fustiga a críticos, Bachelet dice: ellos no son enemigo

La alta comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo a los gobiernos de la región América Latina que se han mostrado reacios ante la epidemia de covid-19 -como el de Jair Bolsonaro en Brasil, o el de Andrés Manuel López Obrador en México”, que en el contexto actual el enemigo no es la oposición, sino el virus.

En algunos países de América Latina periodistas que han señalado la ausencia de elementos suficientes a la respuesta de salud en los hospitales, de material para los profesionales de la salud han sido amedrentados, así como defensores de derechos humanos e incluso, personal médico, destacó Bachelet en entrevista para el canal France24.

“Se restringen libertades que no deberían restringirse porque no tienen que ver con una respuesta a la epidemia (...) o que la crítica no es el enemigo, el enemigo es el virus y en algunas partes hemos visto eso”.

El pasado 15 de mayo, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió sus embates hacia la prensa y apuntó en esta ocasión a los medios internacionales de mayor prestigio como The New York Times, The Washington Post, The Financial Times y El País, acusándolos de mentir y de no tener ética en la cobertura que han hecho en México sobre el manejo que ha tenido su gobierno ante el impacto del covid-19.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País, muy famosos pero sin ética", dijo AMLO desde Palacio Nacional en referencia a los cuestionamientos sobre las cifras oficiales de contagios y decesos ocasionados por el coronavirus, principlamente en la entidad más afectada, la Ciudad de México.

El pasado viernes, el presidente también desestimó el alza en las denuncias por violencia familiar durante los meses de confinamiento, al decir, sin presentar pruebas, que el 90% son llamadas falsas.

Diferentes instituciones y representantes de la comunidad médica rechazaron las declaraciones de López Obrador, quien declaró que durante el periodo neoliberal los médicos sólo buscaban "enriquecerse", a costa de la salud de la población.

De igual modo, al ser publicada en el Reforma una criticada de Porfirio Muñoz Ledo a la iniciativa enviada por AMLO al congreso para obtener una “carta blanca” sobre el presupuesto federal, dijo que en dicho periódico “ya le dan ocho columnas a cualquiera que hable en contra de nosotros”.

“Hay líderes que, en vez de tomar las decisiones rápidas que amerita la situación, han asumido una negación, han llamado a la gente a reunirse, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, con lo cual han creado confusión en la región debido a los mensajes contradictorios”, señala Bachelet.

