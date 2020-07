Miembros del Comité Técnico de Evaluación se defienden de Ackerman

Los seis académicos que integraron el Comité Técnico de Evaluación (Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, José Roldán y Diego Valadés), dieron a conocer un posicionamiento que responde a los cuestionamientos de quien fue uno de sus miembros, John Ackerman, y de los cuales se deriva la intención del Partido del Trabajo y 63 legisladores de la bancada de Morena para que la Junta de Coordinación Política devuelva al CTE las cuatro quintetas con los veinte nombres de aspirantes a cuatro cargos del Instituto Nacional Electoral.

Primero, afirmaron que su trabajo fue acorde a las reglas establecidas por la Junta de Coordinación Política; y que uno de estos, en términos de votación, fue "preferentemente consenso y, en caso de no conseguirse éste, mayoría de votos".

"Respecto de un supuesto conflicto de interés entre los integrantes del Comité Técnico y los aspirantes, terminantemente expresamos que no se presentó situación que pudiese configurarla.... No existe relación de amistad íntima entre nosotros y alguno de los participantes. La coincidencia que pudiese presentarse por pertenecer a una misma institución educativa, no es causa de impedimento", señalaron con referencia al artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También explicaron que las 60 entrevistas realizadas a los aspirantes que llegaron a la tercera etapa de examinación, fue equitativa en términos de tiempos y espacio, con el fin de que los entrevistados pudieran mostrar sus cualidades por las que consideraban ser parte de los mejores perfiles a elegir.

"Todos los y las integrantes del Comité participamos activamente en el proceso decisorio y aprobamos la definición de las listas finales: 9 nombres de la lista final de hombres por consenso y uno por mayoría de votos y, en el caso de las mujeres, 8 nombres por consenso y 2 por mayoría de votos", enlistaron.

Además, precisaron, "con relación a Diana Talavera, la votación fue de 3 votos apoyando dicha propuesta y por 4 por una propuesta distinta. Debe señalarse que en ningún momento y en ninguno de los casos acordados por consenso se presentó veto de algún miembro del CTE. Además de la excusa, de acuerdo con la normativa, cualquier integrante del Comité Técnico estuvo en aptitud de presentar una recusación contra cualquiera de nosotros si hubiese estimado algún conflicto de interés, lo cual no sucedió".

Por último, señalaron que "conforme a las reglas establecidas, el quórum del CTE para tomar decisiones fue de cuatro integrantes. A la sesión donde se configuraron las quintetas... asistimos seis personas". Y reiteraron, el acuerdo del que surgieron éstas "se encuentra debidamente fundado y motivado", afirmaron.

Por último, señalaron ser ajenos a la filtración de los veinte nombres a la prensa, antes de ser anunciados de manera oficial. "Lamentamos mucho que se haya producido una filtración de la integración de las quintetas y expresamos que tratar de invalidar un proceso por situaciones ajenas al CTE no es jurídicamente posible".