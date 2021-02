“Mi papá no tenía complicación respiratoria y nadie me da respuesta” (Foto Ilustrativa/Cuartoscuro)

¿En dónde está el paciente 2113? La mañana del 28 de abril Alfredo “N”, acudió con su hija al Hospital General Dr. Dario Fernández Fierro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para solicitar que él fuera atendido en un hospital particular debido a las complicaciones en su pie por la diabetes.

Ambos fueron luego de que el gobierno anunciará qué hospitales privados darían servicios a algunos derechohabientes del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que no tuvieran complicaciones por el covid-19.

Mientras se tramitaba la hoja de autorización, Elizabeth le pidió a su padre que lo esperara afuera del nosocomio para evitar que se contagiara de covid-19. En la espera, una de las trabajadoras le pidió a Elizabeth que ingresará a su padre. De inmediato, Alfredo fue abordado por camilleros quienes se lo llevaron.

Tres horas después, su hija pidió informes. En respuesta, uno de los doctores le comentó que su papá necesitaba una hemodiálisis y una operación, por lo que estuviera atenta sobre la situación de su padre, quien fue ingresado al segundo piso, donde le asignaron la cama 2113, mientras esperaba atención médica.

“Entró por el pie diabético y me dijeron que lo tenían que operar. Lo retuvieron a las 11 de la mañana y hasta las cinco de la tarde, cuando salió el cirujano, me dijo que le había hecho una prueba, que en dos horas me daban informes, pero hasta el momento nadie ha salido a decir ¿qué pasa? No sé en dónde está mi papá”, narra Elizabeth a la SILLA ROTA.

Más de 48 horas han pasado desde que ella vio por última vez a su padre de 63 años. Ante la incertidumbre, su hija ha tenido que preguntar a camilleros, vigilantes y enfermeras ¿en dónde está Alfredo?

La SILLA ROTA consultó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sobre la situación de Alfredo. Las autoridades comentaron que el paciente ingresó por una diabetes mellitus, tipo 2, por lo que fue asignado a un espacio covid porque presentaba una “neumonía atípica”.

Sin embargo, los familiares, aseguraron que Alfredo no tenía ninguna complicación respiratoria al momento en que se lo llevaron a piso. Él sólo acudió a tramitar, junto con su familiar, una autorización para que fuera atendido en un hospital privado.

Después de insistir sobre el estado de salud de su papá, Elizabeth, comenta que el primer día le mencionaron que Alfredo es un posible caso de contagio, a pesar de que no presentaba ningún síntoma o afectación respiratoria cuando él fue ingresado. Hoy (jueves), le explicaron que debe ser operado por las complicaciones de la diabetes.

“Estoy desesperada. Los policías me hicieron el favor de preguntar, y escuché cuando una de las enfermeras respondió: aquí no está. Los doctores me dicen que la cama no existe, otros dicen que no estaba ahí. Nadie me sabe dar información de mi papá”.

Al insistir a las autoridades sobre la situación de su padre y el lugar donde se encuentra, la respuesta ha sido la misma: “espere a que le den informes, el doctor de piso no está en este momento, está ocupado”.

“Mi papá es pensionado, él dio clases como maestro en secundaria. Además, es médico cirujano por la universidad Nacional Autónoma de México. Yo sólo venía por la hoja para que mi papá fuera atendido en un hospital privado, luego de que el gobierno hiciera el anuncio de que se daría el servicio a los pacientes para evitar contagios. Hasta el momento, no sé en dónde está mi papá”.

Hasta las 19:00, cuando La SILLA ROTA volvió a hablar con Elizabeth, seguía sin conocer el paradero de su padre. La angustia se ha prolongado luego de que el personal del hospital le pidió que se retirará a su casa porque corría el riesgo de contagiarse del virus covid-19.

Junto la petición, las autoridades del nosocomio le pidieron que espera la llamada en la que le darán informes. La angustia la comenzado a afectar, a ella, y a su familia, al pensar que el 28 de abril, sea la última vez que vio a su padre.

“Nos pidieron que nos retiráramos del lugar porque era un lugar donde podíamos contagiarnos. Uno de los trabajadores nos dijo que esperáramos la llamada del doctor para darnos informes. Hasta el momento, nadie ha marcado. Tengo temor que le pase algo a mi papá y nosotros no estemos enterados”.

Hasta la tarde de este jueves, Elizabeth no ha podido ver a su papá. Su fe y esperanza se ha centrado en el personal de salud, quienes le dicen que él está bien. La incertidumbre la consume.

“Quisiera saber que mi papá esté bien y quisiera ver la posibilidad de hacer una llamada para saber que sigue con vida”.