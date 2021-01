"Mi papá le creyó a AMLO y ahora sufre por conseguir oxígeno"

Lilia Ramírez Díaz recriminó en declaraciones al diario estadounidense The New York Times al presidente Andrés Manuel López Obrador el mal ejemplo que ha dado a los mexicanos al no portar cubrebocas para evitar los contagios de covid-19.

"Mi papá le creyó, le creyó que al no usar cubrebocas no pasaba nada", dijo Lilia quien asiste por segundo día a rellenar el tanque de oxígeno para su padre quien pelea contra el coronavirus en casa.

Esta mexicana recalcó que ahora tanto su padre como López Obrador están contagiados de covid-19, sin embargo, reclamó que el presidente "no tiene que andar peregrinando buscando un tanque de oxígeno".

La frustración se vive en las largas filas de ciudadanos que buscan rellenar los tanques de oxígeno para sus familiares que convalecen en casa por la covid, esto un día después de que el presidente López Obrador se contagiara y ahora permanece aislado en el departamento de Palacio Nacional.

El NYT destacó que el presidente de México ha minimizado la pandemia por cerca de un año al señalar que lo protegían amuletos religiosos, se rehusó a utilizar cubrebocas, entre otras medidas no recomendadas para frenar al coronavirus. Ahora resultó contagiado y mexicanos cuentan al diario que era cuestión de tiempo.

Algunos ciudadanos más creen que el presidente López Obrador no tomará en serio la pandemia ni luego de parecer el virus, por lo que prevén que siga minimizándolo.

CIFRAS DE COVID EN MÉXICO

Los récords que se han roto de la covid-19 en México no paran en los últimos días, ya que la semana pasada se registró el día con más muertes con más de mil 800.

México rebasó las 150 mil muertes por covid-19 en medio de una etapa de aceleración de los contagios y de las defunciones que colocan a enero como el peor mes en lo que va de la pandemia. Especialistas señalaron que la estrategia del gobierno falló desde el inicio y se agudizó en este momento porque la capacidad en los hospitales está al límite.

Este lunes, la Secretaría de Salud reportó un total de 150,273 defunciones que se han acumulado del 18 de marzo a la fecha. En las últimas 24 horas el aumento fue de 659 decesos.

Los contagios se mantienen al alza, esta tarde se registraron 1 millón 771 mil 740 casos casos confirmados, que son 8 mil 521 casos más que ayer.

Cual avalancha en la nieve, así avanza la pandemia de covid en el país, arrasando con la vida de miles de mexicanos. Hasta el 21 de enero se habían reportado 20 mil 367 fallecimientos, por lo que el mes cerrará con una cifra muy por arriba de las 19 mil 867 defunciones que ocurrieron en diciembre.

Desde el 30 de diciembre se han visto incrementos diarios de más de mil fallecimientos, niveles nunca antes alcanzados en la pandemia, el día récord hasta ahora fue el 21 de enero, cuando se reportaron mil 803 muertes por coronavirus.

(Luis Ramos)