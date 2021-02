“Mi nietecita lleva muchos días sin su quimioterapia”

“Yo me manifiesto porque se siente uno mal que a una criatura no le pongan su medicamento”, destaca Rafael Martínez Saldívar, quien protestó afuera del Hospital Infantil de México Federico Gómez porque su nieta no ha recibido su quimioterapia desde hace más de una semana por la falta de vincristina.

La pequeña Renata Martínez Arriaga tiene 6 años de edad y hace seis meses le diagnosticaron leucemia, desde entonces ella y su familia viajan desde Huixquilucan, Estado de México, hasta el Hospital Infantil para que le den su tratamiento.

Sin embargo, el martes pasado no le aplicaron su quimioterapia porque en el hospital no había vincristina, situación que afectó a alrededor de 90% de los niños del área de oncología, de acuerdo con padres de familia afectados.

“Nos han citado a las 6:00 de la mañana porque ya lleva muchos días que no se le pone el medicamento a mi nietecita, tiene desde el martes de la semana pasada y lo hemos estado buscando en todas las farmacias del centro y fuimos hasta (el Instituto de) Cancerología y no lo hemos encontrado”, lamenta Rafael.

Relata que ya están desesperados por la falta del fármaco, ya que todos los días citan a su nieta y a su nuera a las 5:00 de la mañana y las tienen esperando hasta las 3:00 o 4:00 de la tarde hasta que les dicen que no hay y que vuelvan el siguiente día.

Detalla que una aplicación de vincristina les cuesta mil 700 pesos y que a la pequeña Renata se la tienen que aplicar cada tercer día, lo que representa un esfuerzo financiero para esta familia. “Como dicen mis sobrinos, aunque pidamos limosna o lo que sea, pero que compremos los medicamentos, pero no los hemos encontrado”.

Por eso, Rafael hace un llamado: “Al presidente yo le pido mucho, porque hay mucha gente enferma, que nos mande medicamentos, nunca había pasado esto, según que nos iba a ayudar, pero nomás puras promesas y no nos dice nada”.

El grupo de padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México volvieron a salir este miércoles para protestar por el desabasto de vincristina y en apoyo a las familias de otros estados como Oaxaca y Guerrero, que están viviendo este mismo problema.

Las familias se manifestaron primero afuera del Hospital y después en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les asegure por escrito que no habrá desabasto de medicamentos oncológicos.

En tanto, la Secretaría de Salud informó que el abasto está garantizado en los Institutos Nacionales de Salud, ya que se han implementado compras consolidadas. “Los medicamentos provenientes del mercado nacional e internacional se han surtido permanentemente para la atención de los pacientes que los requieren en los diversos hospitales”.

