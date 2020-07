"Mi hijo no es la corrupción", padres de niños con cáncer vs desabasto

Padres de niños con cáncer denuncian un nuevo desabasto de medicamentos para quimioterapias, luego de que a finales de mayo pasado levantaran una huelga de hambre iniciada para ser atendidos por las autoridades de la Secretaría de Salud, dependencia que se comprometió a evitar la repetición del caso para los menores, sin embargo, hasta el momento, la Ssa no ha firmado algún convenio al respecto.

"Mi hijo no es la corrupción, no es el monopolio, no tiene enemigos", asegura Omar Hernández, padre de un menor con cáncer, al rechazar el argumento de las autoridades de que se busca combatir la ilegalidad permitida en administraciones pasadas dentro del ramo de las medicinas.

Entrevistado por Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio, Hernández dijo que "la siguiente semana se va a saber quién tiene la verdad", ya que el gobierno federal en distintas ocasiones ha referido que la queja es falsa y es una estrategia de la oposición para desvirtuar a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Una mentira más"

Sobre el compromiso de la Ssa para que levantaran la huelga de hambre a las afueras de la sede de la Secretaría, el padre aseguró que Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, fue quien se comprometió a que ya no faltaran las medicinas. "Una mentira más", sentenció Hernández.

El miércoles 27 de mayo, padres de niños con cáncer iniciaron la huelga de hambre e indicaron que la levantarían sólo si el titular, Jorge Alcocer, los atendiera personalmente. Omar Hernández participó activamente en esa huelga.

Dos días después, la protesta fue levantada, luego de que sostuvieran una reunión con el secretario de Salud. Se informó que el 8 de junio se firmaría el compromiso.

No obstante, el 11 de junio las autoridades retrasaron el acuerdo con los padres de niños con cáncer y al día siguiente los afectados anunciaron que el convenio no se había logrado.

Tuit de Beatriz Gutiérrez Müller

Luego de que la esposa del presidente López Obrador respondiera "no soy médico" a un tuit en el que se le inquiere que "¿Cuando atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?", Hernández dijo que la petición no es para que Beatriz Gutiérrez Müller de atención médica a los menores.

"Se le ha pedido a su esposo es que ayude a estos miles de niños que están en desabasto

antes eran 100, 200, ahora son miles", dijo el padre del paciente oncológico-pediátrico.

Precisó que en 14 estados de la república se cuentan hospitales sin quimioterapias y desabasto también en tiendas.

Jalisco, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato, el Estado y la Ciudad de México son algunas de las entidades con esta problemática, detalló.

Dijo que pese a que el último vuelo con insumos médicos para los niños con cáncer arribó el 20 de junio, las medicinas no se encuentran en los hospitales.

Denunció que en la Ciudad de México, sólo el Hospital Infantil Federico Gómez -señalado por desabasto en ocasiones anteriores- es el único que se encuentra 100% abastecido. "Creyeron que con eso ya no íbamos a alzar la voz", expuso.

(djh)