"Mi hija y yo nos quedamos solas", drama por covid supera 110 mil muertos

"El que se me murieran todos fue para mí lo peor, porque dije con quién me voy a quedar, me voy a quedar sola. Yo no tengo papás, desde hace muchos años ellos murieron. Mi familia prácticamente eran mis suegros, mi marido y mi cuñado. Mi hija y yo nos quedamos solas", expresó Liliana Rosales Montoya, a quien la covid-19 le arrebató a sus seres queridos. Ellos son cuatro de las más de 110 mil personas que han fallecido por este virus.

México rebasó esta tarde las 110 mil muertes por coronavirus, 357 más que el día anterior. En sólo 17 días se acumularon 10 mil decesos más, ya que apenas el pasado 19 de noviembre se habían reportado 100 mil 104 lamentables defunciones. Un promedio diario de 594 fallecimientos.

El 18 de marzo se confirmó la primera muerte por covid-19 en México, en casi nueve meses han ocurrido 110 mil 074 muertes.

Los casos confirmados se incrementaron a 1 millón 182 mil 249, es decir, 6 mil 399 casos nuevos más que ayer. también hay 1 millón 354 mil 056 casos estimados y 67 mil 513 casos activos estimados.

El repunte en los contagios mantiene las alertas encendidas en casi todo el país, ante el riesgo de que el Sector Salud se vea rebasado si la población no mantiene las medidas de prevención necesarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hicieron un llamado a la población a no salir de casa si no es necesario y a no realizar fiestas o reuniones, medidas que si no se cumplen dispararan los contagios y las lamentables defunciones a finales de diciembre y principios de enero de 2021.

El coronavirus le robó su familia a Liliana

Hasta marzo de este año, Liliana llevaba una vida tranquila con su esposo Gabriel Galicia García y su hija. Rentaban un departamento en Reynosa, Tamaulipas y ambos tenían trabajo. Todo cambió cuando sus suegros y su cuñado enfermaron de coronavirus, ya que su marido tuvo que viajar a la Ciudad de México para cuidarlos.

"En esa semana, que fue la tercer semana de marzo, yo también me quedo sin trabajo aquí en Reynosa y mi esposo me dice sabes qué Liliana, no te muevas de allá, quédate porque muy seguramente yo estando aquí atendiéndolos voy a desarrollar covid en algún momento", relató.

Todos empeoraron, el 13 de abril tuvieron que internar a su cuñado Pablo Galicia y a su suegro Eutiquio Galicia, mientras que su suegra Margarita García fue ingresada el día 30 de ese mes, para entonces su esposo ya comenzaba con los síntomas de la enfermedad.

El 6 de mayo, Gabriel, quien tenía 41 años, le llamó por teléfono y le dijo que se sentía muy mal y que pediría apoyo en un hospital para que lo internaran, pero en menos de una semana falleció.

"Desgraciadamente para mí, él muere el día 12 de mayo y ya no alcancé a llegar para verlo, yo estaba aquí (en Reynosa), pero antes de que muriera él, muere mi cuñado y mi suegro. Mi desesperación ya era mucha, un conocido allá estaba dándoles vueltas y me avisó", dijo Liliana mientras se le quebraba la voz.

Con lo que le dieron de finiquito, pudo viajar a la capital del país. El dolor y el impacto fue muy fuerte para ella, quien sólo recibió las cenizas de su esposo, su cuñado y su suegro, sin tener la oportunidad de despedirse de ellos o de acompañarlos en ese último momento.

Su suegra Margarita murió 15 días después, el 27 de mayo. Con la venta de algunos muebles de su casa, Liliana pudo pagar el nicho que es la última morada de sus seres queridos.

"Fue muy fuerte para mi hija el ya no ver a su papá y a una niña cómo le dices ya no te pude traer a tu papá, ya nada más te lo traigo en una caja, cómo le hago. Mi hija era también un sufrir, porque todo el tiempo lloraba", señaló.

Estiman que al menos 51 mil personas morirán en los primeros tres meses de 2021

El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyecta que al 1 de abril de 2021 México podría tener 161 mil 579 muertes por covid-19, es decir, más de 51 mil que ocurrirán en lo que queda de diciembre y el primer trimestre del próximo año. Esto si la vacuna se empieza a aplicar en los próximos 3 meses.

Si la población baja la guardia y relaja las medidas básicas de prevención, como se ha visto en los días recientes con fiestas y congregaciones de personas, esta lamentable cifra podría incrementar hasta 173 mil 989, considerando que la aplicación de la vacuna empiece hasta marzo.

Por el contrario, si toda la gente utiliza cubrebocas y la vacuna se comienza a aplicar en enero, las defunciones aumentarían a 154 mil 220, la diferencia entre utilizar esta medida de prevención y no usarla es de 19 mil 769 decesos, así que evitarlas y reducir los contagios está en las manos de todos.