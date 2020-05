La búsqueda de personas desaparecidas en México por parte de los colectivos dedicados al tema, está suspendida. Se trata de uno más de los efectos causados por la pandemia de la covid-19, dice a La Silla Rota Laura Curiel, madre de Daniela, desaparecida en 2015.

"Este año desafortunadamente la pandemia nos ha parado porque aun sufriendo lo que vivimos, sabemos que debemos tener cierta previsión para que, acabando la pandemia, seguir buscando a nuestros familiares", dice a La Silla Rota la fundadora del colectivo Mariposas Destellando, Buscando corazones y Justicia, Laura Curiel.

"Mi hija desapareció hace 5 años y mi corazón está incompleto" Laura Curiel, la fundadora del colectivo Mariposas Destellando, no tiene nada que celebrar este #10deMayo. Su hija está desaparecida desde 2015 #IR https://t.co/a6YREpYNQT pic.twitter.com/cnx5uIAIwS — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2020

También debido a la covid, que esta semana en México alcanzará el pico de más contagios, el próximo 10 de mayo, día de las Madres, no habrá movilización de madres de personas desaparecidas del Ángel de la Independencia al Monumento a la Madre. Se trata de una movilización organizada desde hace más de cinco años por distintos colectivos que llegan a la capital desde diferentes estados del país, para exigir justicia y la presentación con vida de sus seres queridos.

Lo que sí habrá es un reclamo virtual en redes sociales de parte de las madres de desaparecidos y desaparecidas hacia autoridades federales, estatales y municipales por la falta de solución a los más de 60 mil casos.

"Buscamos como cada año hacer presencia, que toda la sociedad e incluso otros países sepan que estamos sufriendo a nivel mundial este virus, pero que sepan que en México existe un problema tan grande como eso que es la desaparición de personas", expresa la activista.

"Como madres no tenemos nada que festejar pues nos falta un hijo. A mí en lo particular me falta mi hija la menor, Daniela".

Desde el 4 y hasta el 10 de mayo los colectivos de desaparecidos pusieron en marcha la campaña #CorazonesEnMarcha, para pedir a usuarios de redes sociales subir una foto con un cubrebocas o pañuelo con la frase "¿Dónde están?" (con la recomendación de evitar comprar cubrebocas nuevos) y también grabar un video con mensajes de solidaridad para las madres y familias de personas desaparecidas.

"Le pedimos a la sociedad que abra los ojos, que así como comparten cosas en Facebook o redes sociales, adopten a un desaparecido, que se interesen porque en sus comunidades haya previsiones porque desafortunadamente a raíz de la pandemia hay descontrol, las fiscalías dicen que solo tienen ciertas guardias".

Explica que la campaña se llama #CorazonesEnMarcha porque eso representan sus familiares.

"Buscamos, por ser 10 de mayo, amor, por cuestiones de que los que vivimos esto estamos incompletos, nuestros corazones están incompletos", remarca Curiel.

"El 10 de mayo no festejamos, no tenemos nada que festejar, nos falta una parte de nuestro corazón".

Cuestionada sobre qué representa para ella ir a la marcha de madres de desaparecidos el 10 de mayo, explica que es triste pero también sirve para desahogarse.

"Es muy significativa por la fecha, es 10 de mayo. Yo he visto a muchas personas del colectivo y otros que nos sirven mucho. Es un día de mucho dolor, te recuerda cuántos hijos tienes, pero sales a gritar consignas y a hacerlo contra el Estado. Eso te tranquilizas mucho ese día y hace que sea como festivo, pero no lo es, porque gritaste la exigencia de que los encuentren. El significado es mucho", aclara.

CINCO AÑOS DESAPARECIDA

Para continuar la búsqueda, en su caso de su hija Daniela, han decidido quedarse en casa, pero aprovechan el tiempo para tomar talleres de capacitación para que al concluir la jornada nacional de sana distancia, la pandemia no los frene y continuar la búsqueda.

Cuestionada sobre si la pandemia ha detenido los casos de desaparición, responde que no y los casos se suman en Nayarit y Guanajuato, donde ha sabido de 9 en plena pandemia.

Sobre el caso de su hija Daniela, desaparecida hace cinco años, asegura que los avances que ha habido han sido por indagatorias suyas.

"Su caso va muy lento. Mi caso lo va a retomar la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ya tuvimos una reunión virtual en la cual nos dieron un tipo de avances. Se dio la situación de que cierto peritaje no estaba correcto. Es lo que les comento, que lo que se ha investigado ha sido por li que escucho y que pido a los ministerios me expliquen a detalle. Hasta el momento no conozco ningún ministerio público que me haya dado una investigación o línea de investigación por parte de ellos y las líneas de investigación son las mías. Siempre he tratado de ejercer un poquito de presión porque yo necesito encontrar a mi hija", afirma.

Laura Curiel tiene dos hijas, la menor es Daniela, "que ahora tiene 25".

Relata que la sospecha es que la desaparición fue cometida por un particular, su pareja, y sospecha pudo haber contado con la ayuda de alguien del gobierno del municipio mexiquense donde vivía, ya que cuando denunció el caso, durante los primeros meses fueron seudoagentes policíacos a su ex casa y ex empleo a solicitar que se entregara.

"Ya con los 5 años transcurridos no sé si fueron particulares o algún servidor público", dice, y evita revelar en cuál municipio vive ahora.