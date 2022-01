"Mi familia está enferma y aislada"; ómicron sin freno en niños, jóvenes y adultos

Joaquín empezó con síntomas de covid-19 el jueves 6 de enero. Vecino de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el viernes se hizo la prueba y dio negativo. Sin embargo, los síntomas aparecieron en su esposa e hijo. El lunes 10 fueron a hacerse la prueba los tres y salieron positivos.

La pandemia de covid impactó con fuerza en 2022 y aunque, a nivel nacional, se reportan 148 mil 194 casos activos confirmados, la mitad de los contagios se concentran en sólo 30 municipios, de acuerdo con la información oficial.

La Silla Rota revisó los datos de la Plataforma de información geográfica de la UNAM sobre covid-19 en México, en donde se muestra el avance de la covid en cada zona del país.

La alcaldía Álvaro Obregón es la que más contagios tiene a nivel nacional, con 5 mil 482 casos activos hasta este martes. De la Ciudad de México le siguen a ésta las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

ASIMILANDO EL MADRAZO"

"Estamos bien, síntomas leves, igual asimilando el madrazo, pero todo bien de momento. Me preocupa mi hijo que está chiquito, debemos checarnos y pese a estar con la enfermedad, estar muy al pendiente de él; ya estamos aislados", reconoció Joaquín, de 25 años.

Los datos muestran que los 30 municipios con más casos activos concentran 76 mil 221 de las personas infectadas, probablemente la mayoría con la variante ómicron del virus Sars-CoV2 que es la que ha causado un alza rápida en los casos.

Considerando que hay 2 mil 471 municipios en el país, esto quiere decir que el 51.4% de los casos de covid se concentran en 1.2% del territorio nacional, en 16 entidades: Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

"ME PREOCUPAN MIS NIÑAS, NO TIENEN VACUNA"

Encabeza la lista la Ciudad de México, ya que 13 de sus 16 alcaldías se encuentran entre los 30 municipios con más casos activos de coronavirus, al concentrar 37 mil 533 personas contagiadas. Las únicas alcaldías que no están en el listado son Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Le sigue el Estado de México, ya que en Nezahualcóyotl hay mil 653 personas con síntomas de covid actualmente, mientras que en Ecatepec mil 66 personas están en la misma condición.

Tomadas de la mano, Regina y Diana, de 11 y 4 años de edad, acudieron este martes a la clínica 68 del IMSS, ubicada en el municipio de Ecatepec, porque son sospechosas de padecer covid-19, en su variante ómicron.

Aún en pijama y renuentes a "pasar con el doctor", llegaron al hospital localizado en la colonia Santa María Tulpetlac debido a que toda la semana convivieron su madre, quien este lunes fue diagnosticada como positiva al nuevo coronavirus.

"Vengo con mis dos hijas para ver lo de la prueba. Ahorita no nos sentimos mal, pero mi esposa salió positiva y por eso venimos a ver qué es lo que pasa", contó Francisco, padre de las niñas.

Aunque ninguno ha presentado síntomas severos, la recomendación que recibieron de los médicos fue que todos se aplicarán una prueba de detección para descartar contagios entre la familia.

"Venimos a hacernos la prueba porque, la verdad, ahorita están escasas y nos dijeron que no hay en todos lados", agregó.

Sin embargo, lo que se encontraron fueron largas filas de pacientes que buscan practicarse un test para descartar ser portadores de la covid-19 y que no han recibido tratamiento.

"Hay mucha gente que está tosiendo y se ve que está mal, imagínate si mis niñas no están contagiadas, aquí corren el riesgo de qué se enfermen porque hay mucha gente que no están atendiendo".

Aunque Francisco y su esposa, ambos de 32 años, ya completaron su esquema de vacunación, la preocupación de la familia se centra en las dos pequeñas, quienes no cuentan con ninguna dosis anticovid.

"Nosotros afortunadamente ya nos vacunamos, pero mis niñas no porque no hay vacunas para ellas, entonces más que nada es por eso por lo que estamos preocupados porque no sabemos cómo van a reaccionar", alertó, al afirmar que su familia se aislará.

En las unidades familiares localizadas en Ecatepec y Nezahualcóyotl, los municipios que encabezan la lista a nivel estatal en número de pacientes activos, el personal médico solo atiende los casos graves y con sintomatología.

CON SÍNTOMAS TARDÍOS, PADECE ÓMICRON EN CANCÚN

Erik Chávez, de 31 años de edad, quedó sorprendido cuando el doctor en un hospital privado en Cancún le confirmó que sus síntomas eran específicamente por estar contagiado de la variante ómicron.

El joven fue al doctor en dos ocasiones diferentes, la primera vez porque su pareja había dado positivo a covid-19, y de manera preventiva acudió a hacerse la prueba con una médica privada, quien le confirmó que también era positivo, pero como portador asintomático.

A pesar de no tener síntomas, los expertos en salud recomendaron que se mantuviera en aislamiento para evitar contagiar a más personas en su núcleo familiar o en el trabajo. Erik se mantuvo aislado con su pareja, pero días después comenzó a manifestar dolores fuertes en la espalda, dolor intenso en la garganta y tos.

Por segunda ocasión regresó atenderse y fue al doctor de una farmacia cercana a su casa, porque los síntomas en su cuerpo le causaban mucho dolor. En esa visita médica el especialista le confirmó que era un paciente contagiado de la variante ómicron.

"A mí me dijo (el doctor) ´tienes ómicron porque tienes estos tres síntomas: dolor de espalda baja o media, tienes tos y tienes dolor de garganta´".

Con dos municipios con alto índice de contagios también se encuentra Quintana Roo, ya que en Cancún hay 3 mil 206 casos activos, mientras que en Playa Del Carmen se reportan 851 personas con síntomas de coronavirus.

La primera vez que apareció la variante ómicron en este paradisiaco destino turístico fue el lunes 27 de diciembre de 2021, en temporada alta vacacional, cuando tres jóvenes provenientes de Paraguay se encontraban disfrutando de sus días de descanso y aunque estaban vacunados, al regresar a su país de origen dieron positivo a la variante ómicron.

La población en Cancún inició el año haciendo filas en los centros de pruebas rápidas de farmacias y empresas privadas, pues había comenzado un repunte de contagios de covid-19 por la variante Ómicron y las fiestas decembrinas.

Los contagios avanzaron rápidamente en los últimos 10 días, lo que ha provocado un retroceso en el semáforo epidemiológico estatal de color verde a amarillo, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo 18 de enero.

En Quintana Roo hay 68 mil 180 personas contagiadas de covid-19, de los cuales 7 mil 415 se encuentran en aislamiento social y 112 personas hospitalizadas por alguna complicación derivada del coronavirus. Del 10 al 11 de enero se han contagiado 936 personas, confirmó Secretaría de Salud del estado.