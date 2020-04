Mi familia en riesgo si doy 25% de mi salario: gerente de Pemex a AMLO

"Respecto a dicha solicitud, la cual se especifica que es de manera voluntaria [...] me permito manifestar que, si bien soy consciente y sensible de la actual situación [...] lamento informarle que, por los compromisos económicos personales relacionados con mi sustento y con el de mi familia, no me es posible apoyar dicha medida ya que pondría en riesgo mi sustento y el cumplimiento de obligaciones previamente adquiridas".