Mi comentario no fue despectivo: Guajardo sobre canasta básica

Mi comentario fue simplemente en respuesta a una voz que salió de un curul que me recordaba la gasolina; claramente mi comentario fue que tenemos que vigilar que la gasolina no impacte. Lo que comemos no es gasolina es canasta básica y hay que asegurarnos que el impacto en la gasolina no se transmita de una manera irresponsable en lo que comemos los mexicanos”, dijo el funcionario.