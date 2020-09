"Mi candidatura no surge de las cúpulas": Gibrán Ramírez

Gibrán Ramírez, uno de los 51 aspirantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral para dirigir Morena, afirma que a diferencia de sus competidores él es un candidato independiente y nativo obradorista cuyo sueldo mensual ronda los cien mil pesos. "Gano menos que el presidente", asegura.

Su nombre era prácticamente desconocido hasta el día en que hizo públicas sus aspiraciones y criticó a candidatos más populares como Mario Delgado (presidente de la Junta de Coordinación Política en la cámara de Diputados); Yeidckol Polevnsky, exdirigente del partido; o el legislador Porfirio Muñoz Ledo.

"Mientras nosotros estábamos luchando contra la reforma educativa Mario la estaba votando favor. Mientras el gobierno de Mancera traicionaba a la izquierda, ahí trabajaba Muñoz Ledo. Y a la compañera Yeidckol aunque le reconozco que fue nuestra esta presidenta durante el triunfo, puede atribuírsele parte de la parálisis de estos dos años".

Dice que su candidatura no surge de las cúpulas burocráticas y repitiendo el discurso lópezobradorista, Gibrán asegura que, contabilizando la CDMX, son 17 las reuniones que ha celebrado con militantes en diferentes estados.

- Están contentos, emocionados, intentando generar un consenso para proponer un programa para el partido. Es lo que los demás no han entendido, que el partido se construye desde abajo, con las bases, recorriendo el país. Tengo además la disposición, a diferencia de los otros aspirantes, de dar mi vida para ello.

- ¿A qué te dedicabas anteriormente?

- Soy secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social con licencia temporal. Es un organismo internacional que existe desde 1942 y es independiente al gobierno mexicano y Morena.

- ¿De dónde salen los recursos económicos para tu campaña?

- Me compré yo una camioneta, son recursos propios y estoy pagando mis traslados y hospedajes. Los compañeros de cada ciudad aportan los lugares, rentan casas, patios, organizan, consiguen sillas.

- ¿Entonces no estás financiando tu campaña de ahí?

- No, mi sueldo lo reduje casi dos tercios, el anterior secretario general ganaba más de 320 mil pesos.

- ¿Cuánto ganas entonces?

En bruto, menos de lo que gana el presidente -y titubea-, no tengo claro de cuánto me llega, ahí pagamos por catorcena, pero gano menos que el presidente. Gano lo que está ganando un subsecretario de estado.

- ¿Cuánto es esto?

Poco más de cien mil pesos al mes. No hay nada opaco en mi gestión, lo único que tengo es mi salario, ya me eché mis ahorros en la camioneta, ahora me tengo que quedar con lo que resta. Lo único que tengo es mi salario, mis ahorros. En la Conferencia hay auditorías externas y un contralor de otro país que constantemente verifica todo lo que se gasta.

- ¿Quiénes colaboran contigo?

Mi jefa de prensa vino a trabajar conmigo, pidió vacaciones. Es el único caso.

"Mi debilidad sería que no tengo grupo ni fracción, los comentarios en mi contra son un ataque personal. Puede que no tenga los recursos políticos para darme a conocer con la velocidad que necesito darme a conocer en distintos estados; pero tenemos ganas de recorrer el país. Soy el único que ha pedido licencia justamente para que no estuviera el fantasma del uso de los recursos de la organización en donde estoy. Los compañeros que están en la cámara de Diputados no han hecho lo mismo y ocupan a sus equipos políticos y a los medios de partido para impulsar sus aspiraciones", acusa

De ganar la encuesta con militantes y simpatizantes del partido, propondrá elegir candidatos no famosos rumbo al 2021. "Urge establecer un observatorio de gobiernos estatales y municipales, Morena necesita conectar con la población, hay que volver a hablar del país y del pueblo. Como en toda campaña hay calumnia y descalificación, pero no nos van a desanimar", concluyó.