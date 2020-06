México ya supera las 15 mil muertes por covid-19

México superó el récord de casos nuevos de coronavirus que había registrado en días anteriores, ya que hubo 4 mil 883 contagios que se confirmaron en las últimas 24 horas, por lo que la cifra acumulada es de 129 mil 184. Mientras que en sólo 9 días los decesos aumentaron a 10 mil 167 a 15 mil 357, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

Este miércoles, se reportaron un total de 129 mil 184 casos confirmados acumulados, 4 mil 883 más que ayer, por lo que es el día con mayor aumento en todo lo que va de la pandemia en México, previamente, el día con más casos había sido el 4 de junio, con 4 mil 442.

Los casos confirmados activos son 19 mil 897, lo que representa que hay una incidencia de 15.5 casos por cada 100 mil habitantes. Con base en estos datos, Durango reporta un aumento del 239% del brote de coronavirus, seguido de Jalisco con 184%, Guanajuato con 148%, y Baja California sur con 140%. Por el contrario, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Baja California, Sonora, Tlaxcala e Hidalgo ya muestran una disminución en el número de contagios.

México llegó a los 15 mil 357 decesos por el virus Sars-CoV2, con un aumento de 708 muertes confirmadas en las últimas 24 horas. Sin embargo, en sólo 9 días pasó de 10 mil 167 a este nuevo número de fallecimientos.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, indicó que hay 53 mil 608 casos sospechosos, así como 186 mil 570 casos que se descartaron porque dieron sospechoso. En total, se han aplicado 369 mil 362 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2.

En este momento están ocupadas 10 mil 952 camas generales y 3 mil 121 camas con ventilador en 774 hospitales del país, mientras que hay disponibles 12 mil 878 generales y 4 mil 930 para pacientes en estado crítico por covid-19.

Luego de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo ayer que la epidemia va a la baja, mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que aún no se llega al pico máximo, el funcionario aclaró que "no hay contradicción alguna porque hay claroscuros", al recordar que el avance del virus no es homogéneo en todo el país.

Reconoció que en el Valle de México, por ejemplo, hay más casos que las proyecciones que se hicieron, pero que se han mantenido las cifras de contagios, de hospitalización y de personas hospitalizadas en estado crítico, que en promedio permanecen 23 días.

Covid-19 en México

Hoy 10/06/2020

Confirmados 129,184

Defunciones 15,357

Confirmados Activos 19,897

Sospechosos 53,608

Negativos 186,570

Ayer 09/06/2020

Confirmados 124,301

Defunciones 14,649

Confirmados Activos 18,904

Sospechosos 50,677

Negativos 182,077

Diferencias