México va por ampliar portafolio con 6 vacunas más: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el gobierno mexicano ya analiza hasta seis prospectos de vacunas más contra la covid-19 para ampliar su portafolio de biológicos y poder inmunizar en su totalidad a la población mexicana.

En conferencia mañanera, Ebrard detalló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analiza autorizar ensayos clínicos de fase 3 en México de los proyectos de antígenos contra la covid-19 de Walvax, Imbcams, Inovio y Sanofi.

Con estas nuevas Fases 3 de vacunas, México se convertiría en uno de los países con un portafolio vacunal más amplio en el mundo, destacó el funcionario federal.

"Seguimos con el esfuerzo para ampliar el portafolio mexicano, todos estos estudios están en análisis de Cofepris: Valvax, Ibcams, Inovio, Sanofi, Sinofarm y Moderna, que esperamos presente su dossier hoy o mañana. Estas convertirán a México en uno de los países con un portafolio más amplio de vacunas", expuso.

En el caso de las vacunas de Sinopharm y Moderna, Ebrard explicó que se encuentran en proceso de autorización para uso de emergencia. Además, dijo que esta semana se rebasarán los 85 millones de dosis y "ya vamos por 90, por lo que el abastecimiento esta en tiempo y forma".

"Vamos asegurar una ruta para ampliar las capacidades en América Latina. Se presentó por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe esta estrategia, desarrollo, productos, compra y facturas", indicó en otro tema.

SALUD REPORTA REDUCCIÓN DEL 20% EN PROBABILIDAD DE MUERTE POR COVID

La Secretaría de Salud reportó que se ha reducido la probabilidad de morir por covid-19 al pasar de un 22 por ciento en la primera ola a un 2 por ciento en la actual tercera ola de contagios que azota a México.

En conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que "cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola la probabilidad (de muerte) era de 22 por ciento para las personas que padecen covid, ojo, no quiere decir que 22 por ciento de los mexicanos fallecieron, por supuesto.

"En la segunda ola, la probabilidad de morir por covid era la mitad, 11 por ciento, en este momento es menos del 2 por ciento. Esto es lo que está ocurriendo con la epidemia, continuamos vacunando", explicó el funcionario federal.

López-Gatell indicó que suman 37 por ciento más casos en la tercera ola, respecto al primer pico de julio de 2020.

"Si comparamos lo que tuvimos, con respecto a julio de 2020, tenemos 37 por ciento más casos, si lo comparamos con enero, el pico máximo, tenemos 34 por ciento menos", lanzó.

ASÍ VA LA VACUNACIÓN EN CHIAPAS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que esta semana se instalarán 110 módulos de vacunación más en Chiapas, en busca de reforzar la inmunización en zonas rurales del estado.

"Descentralizamos la vacunación de Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, se realizó un esfuerzo para identificar las sedes de vacunación en poblaciones de difícil acceso, (...) y ahí es donde estamos yendo a vacunar. Tenemos que ir más lejos para estar más cerca de la gente. Abriremos 110 sedes de vacunación en Chiapas", informó.

LA VACUNACIÓN EN LA FRONTERA CON EU

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que, con su plan especial de vacunación en la frontera con Estados Unidos, más de 2 millones de personas han recibido una dosis en 35 de 45 municipios fronterizos.

"A la fecha se han vacunado 2 millones 40 mil 395 personas en municipios fronterizos del país. Con este avance podríamos decir que vamos a estar cinco días en los municipios fronterizos de Tamaulipas y con ello vamos a concluir toda la vacunación de en la frontera norte. Con esto habrá más esperanza de abrir la frontera con Estados Unidos", indicó.

AMLO GESTIONARÁ CON EU ACEPTAR TODAS LAS VACUNAS PARA VIAJEROS MEXICANOS

El presidente López Obrador anunció que su gobierno gestionará que Estados Unidos acepte cualquier vacuna anticovid para reabrir la frontera y permitir los viajes no esenciales.

El mandatario cuestionó la versión sobre que Estados Unidos solo permitirá el ingreso de personas vacunadas con Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, mientras que el portafolio de México incluye fármacos de China y Rusia.

"Para que los que se hayan aplicado otras vacunas, también nosotros vamos a hacer gestiones en Estados Unidos, para que no tengamos ningún problema y creo que vamos a ser escuchados porque son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad", sostuvo.

La frontera de México y Estados Unidos está cerrada a viajes no esenciales desde marzo de 2020, y desde entonces se ha extendido la restricción mes tras mes.

Aunque se esperaba una reapertura el 21 de julio, el canciller Marcelo Ebrard reconoció entonces que la expansión de la variante Delta impidió normalizar la frontera de Estados Unidos y México, que acumula cerca de 2.75 millones de casos y casi 238,000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.

López Obrador defendió que su gobierno ha vacunado con Pifzer y Johnson & Johnson a la población fronteriza, con niveles de vacunación que "ya son iguales" a las ciudades vecinas de Estados Unidos.

"Yo estoy seguro de que se va a abrir por completo la frontera, son muy buenas las relaciones, se está trabajando en ese sentido", manifestó.

El presidente de México cuestionó la información de que en Estados Unidos y Europa solo permitirán la entrada de viajeros con vacunas que ellos avalan, lo que excluiría a mexicanos inmunizados con la rusa Sputnik V o las chinas Sinovac y CanSino.

"Se inventan cosas y luego también entran en juego asuntos políticos, cuando se trata de salud que deberían ponerse por delante, y la política a un lado", expresó.

El mandatario recordó que él recibió la vacuna de AstraZeneca por lo que si va a Estados Unidos está "seguro de que no tendría ningún problema". "Yo me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir", exclamó.

El mandatario recordó la meta de vacunar con al menos una dosis a toda la población adulta que lo desee a finales de octubre. Por ahora, poco más de 24 millones de personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación en México, que tiene 126 millones de habitantes.

HIJO DE AMLO TUVO COVID

El presidente López Obrador reveló que su hijo Jesús Ernesto tuvo covid-19 hace poco, pero que a pesar de convivir con el menor ni él ni su esposa, Beatriz Gutiérrez, se contagiaron de coronavirus, lo cual atribuyó a que ya están vacunados, ambos con el biológico de AstraZeneca.

"Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco. Estuvimos conviviendo hace poco, porque no sabíamos, porque a los adolescentes les afecta poco, y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. No le va a gustar mucho a Beatriz que haya dicho esto, que todo esto sea para ayudar a quitar miedos, temores", lanzó.

MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER

El presidente López Obrador se refirió una vez más a la protestas de padres de niños contra el cáncer y aseguró que ya se tienen los medicamentos oncológicos.

Resaltó que él tiene la conciencia tranquila en este tema y recordó que en gobiernos anteriores se adulteraban medicamentos contra el cáncer y se engañaba a pacientes de esta enfermedad inyectándoles solo agua.

Aseguró que le heredaron un desastre en el caso de los medicamentos y "estaba muy mal" el abasto, ya que había corrupción y se robaban el dinero para las medicinas.

A su vez, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que está garantizado el abasto de medicamentos contra el cáncer y dijo que del total de las medicinas adquiridas, un 14 por ciento es para atender dicho padecimiento.





