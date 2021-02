México va a crecer, pero va a ser importante la parte emocional: Romo

No lo puedo comprobar con cifras, pero creo que el 35 ó 30 por ciento del país está paralizado. Tamaulipas, Veracruz, Guerrero no se diga, parte de Chihuahua, Sinaloa, si mejoramos 20 por ciento la seguridad en carreteras, mejor seguridad en las playas, todo junto no tengo por qué no decir que vamos a crecer a tasas muy altas. Bajando la inseguridad y la violencia dando confianza, México tiene un gran potencial”.