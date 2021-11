México tiene todas las de ganar en demanda por tráfico de armas en EU: SRE

México tiene absoluta confianza en ganar el histórico litigio contra la poderosa industria de armas de Estados Unidos. La demanda civil por daños apuesta por demostrar ante un tribunal estadounidense que, aún con sus propias leyes, los fabricantes tienen prácticas negligentes y deliberadas en la venta de armamento de alto poder, que facilita que el crimen organizado lo adquiera sin restricciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está lista para una batalla jurídica inédita que incluye la exigencia de una compensación de hasta 10 mil millones de dólares, así lo afirma a La Silla Rota Alejandro Celorio, asesor jurídico de la cancillería.

Puntualiza, sin embargo, que el principal interés del gobierno mexicano no es económico, sino que 11 fabricantes rindan cuentas por ser responsables de la espiral de violencia alimentada por casi medio millón de armas traficadas ilícitamente al año.

Apenas el jueves pasado, la periodista Laura Sánchez Ley publicó en Milenio que la empresa Smith & Wesson Brands, incluida en la demanda presentada por el gobierno mexicano, tuvo un desplome del 37 % en sus acciones en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos.

En entrevista, Celorio aclara que no se trata de una demanda contra la Segunda Enmienda de la constitución estadunidense, que protege el derecho de sus ciudadanos a poseer armas, ni contra el comercio de éstas.

La Corte federal del distrito de Massachussets admitió la demanda y fijó para este 22 de noviembre el plazo que tienen las compañías fabricantes para presentar su respuesta y oponer las defensas legales que estimen convenientes.

La primera en responder fue precisamente Smith & Wesson Brands. En su respuesta, la empresa solicitó desestimar los argumentos de la demanda, pues los calificó de "vagos". Además, aseguró que la normativa de Massachusetts no se les aplica por tener una licencia federal, según lo puliblicó Milenio este lunes.

Pese a que luce como una tarea titánica, Celorio no duda en que se ganará el juicio y anticipa que el argumento de la industria armamentista estará centrado en que los responsables de los asesinatos con armas de fuego son los mexicanos y sus autoridades corruptas, lo que, señala, no es válido.

¿Qué hace pensar que México puede ganar un litigio de este tipo?

Los señalamientos del Gobierno de México a las demandadas en nuestro escrito que presentamos el 4 de agosto van por varias vías, en particular establecemos que México ha sufrido daños considerables como resultado de la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas, unas 500 mil cada año.

La mejor evidencia está en que en México solo existe una tienda donde se venden armas, mientras que en Estados Unidos hay miles y un buen número están en la frontera sur de Estados Unidos; un criminal, ni siquiera un particular que quisiera coleccionar esas armas, puede comprar las de alto poder, como las Barret R15, las "cuerno de chivo".

El tráfico ilícito de armas, que es el siguiente argumento, está propiciado y facilitado activamente por las empresas a las que demandamos, lo vamos a probar, pediremos a las empresas que nos den evidencia, como sus discusiones sobre marketing.

Obviamente no es casualidad que las tiendas estén en el sur de su frontera

Viene una cuestión más técnico jurídico. Las empresas a las que demandamos realizan prácticas negligentes, no tienen un cuidado razonable en su distribución y facilitan el tráfico, pues por qué la mayoría de las tiendas están en el sur de Estados Unidos, siendo tan grande que tendrían que estar las tiendas en otro lugar.

Permiten que un mismo individuo compre varias armas, que prestanombres compren armas, sólo con una identificación que no sabemos si es falsa o real pueda compra cinco, diez, rifles de este tipo para después llevárselos al crimen organizado.

Permiten ventas fueran de inventario, permiten que se vendan sus productos en transacciones repetidas, si va una persona el lunes y compra diez cuernos de chivo, el martes diez Barret, el miércoles 10 rifles, pues como empresa estoy obligada a tener un debido cuidado razonable de que mi producto no se utilice en un crimen, pues tendría que hacer algunos ajustes.

Estas industrias lograron que no sea público lo que se denomina trazabilidad

Todas las armas tienen un número de serie con el que los gobiernos de ambos países pueden realizar un ejercicio de trazabilidad, ese mecanismo es tan importante, antes eran públicos los resultados de la trazabilidad, y el público de Estados Unidos y en el mundo podía ver la ruta que seguían las armas desde la fábrica hasta la escena del crimen.

Este componente de trazabilidad es tan importante que la industria de las armas cabildeó para que se hiciera no público, de acceso restringido, entonces actualmente la información de trazabilidad la pueden tener el gobierno de Estados Unidos, ATF, el gobierno de México para judicializar algunos casos de inteligencia y las empresas.

Aún teniendo la información de trazabilidad a su disposición se niegan a hacer ajustes en su cadena de distribución, es decir si de pronto te encuentras 10, 20,30, Barret en un periodo de tiempo en Michoacán, en enfrentamientos del crimen organizado, pues lo primero que harías es quien está vendido esas armas, no sé decirle a su vendedor, a su distribuidor ten más cuidado porque ya no te voy a distribuir porque no quiero que mi buen nombre como empresa se vea afectado.

Pero al contrario en toda su negligencia lo que dicen es a mí no me interesa lo que pase con mi producto, yo lo vendo y no me importa, si hay personas que están comprando armas es problema del comprador.

El fondo de la demanda es que sus acciones negligentes y sus omisiones, es decir su falta de cuidado, causan un daño directo al gobierno de México, cuál es el daño directo, pues nos tiran helicópteros, nos matan a nuestros oficiales, los hieren.

¿Hay confianza en que se puede ganar esta demanda?

Sí mucha, hay un elemento también interesante, así como te decía que lograron cabildear para que la información de trazabilidad no sea pública, esta industria es la única en Estados Unidos que goza de una ley que les otorga inmunidad, es decir las empresas de neumáticos no gozan de inmunidad, si estallan las demandas, la industria automotriz si algo pasa con el vehículo los puedes demandar en esta misma idea de una demanda civil por daños, pero la industria de las armas goza de esta ley.

En qué radica la confianza del gobierno de México, en la sofisticación de nuestro argumento jurídico, el resumen es este el daño ocurre en México, según el derecho internacional, las teorías del conflicto de leyes, la ley que debe regir o que debe observarse, es la ley donde ocurre el daño.

El siguiente elemento es en México las empresas no gozan de ninguna inmunidad, no hay una ley que otorgue inmunidad a las empresas armamentistas, empezando porque no tenemos una industria de armas, se hacen municiones y demás pero no hay estas industrias como en Estados Unidos.

Por lo tanto, si el daño se generó en México sí podemos demandar y sí procede, a diferencia de decenas de demandas que no han prosperado en Estados Unidos porque se han presentado por estadunidenses por daños sufridos allá.

¿Es la primera vez que un gobierno emprende esta batalla?

Es la primera vez que un gobierno extranjero demanda por daños ocurridos en territorio fuera de los Estados Unidos, fuera del marco normativo estadouniense. Nunca había ocurrido.

¿Es un ejemplo internacional?

Puede ser en el sentido, por ejemplo, Canadá y Jamaica tienen situaciones muy similares, Canadá tiene un tráfico constante de armas desde Estados Unidos pese a sus restricciones sobre las mismas, y Jamaica siendo una isla está inundada de armas que vienen de La Florida.

Puede ser un ejemplo quizá para resaltar la necesidad de que las empresas sean responsables y podrían presentar en su momento demandas similares, aquí la diferencia es que México demanda por sus circunstancias.

MÉXICO RESPONDERÁ EN 2022

Celorio comenta sobre la esgrima jurídica que sostendrá el equipo jurídico de la SRE y destaca la valentía con que el gobierno y el canciller Marcelo Ebrard asumieron este reto.

Vamos a responder el 31 de enero de 2022 y luego ellos dan una contrarréplica el 28 de febrero, así será la primera etapa del litigio más de índole técnico jurídico. Pero en su primera narrativa van a tratar de culpar a los mexicanos

¿Cómo se llega esta decisión que implica una tarea titánica contra industrial multimillonarias y por qué no se hizo antes esto de llamar a rendir cuentas a los fabricantes?

Ya se había analizado en el pasado, pero a diferencia de otros cancilleres, el secretario Ebrard sabe que en política exterior a veces hay limitantes, entonces imagino que hace años decían no, esto no, esto va a causar un problema con Estados Unidos, esto es un tema doméstico en Estados Unidos.

Cuando fue el ataque armado hace dos años en El Paso, este fue el incidente a partir del cual empezamos a desarrollar la demanda del tráfico de armas directamente con las empresas, no tanto con el gobierno estadunidense que por sus propias leyes está más limitado para actuar.

Es una industria muy poderosa, pero te respalda el presidente y canciller, y quiere una política exterior para un México mejor, no estamos haciendo nada malo, vamos a la corte solo es cosa de ser sofisticados, es una diplomacia ingenios, no todo son las cumbres, son buenas, pero también hay que buscar otra vía y conocemos bien a Estados Unidos, vale la pena por lo que vivimos en México.

¿Que pide el gobierno de México concretamente?

Se pide la regulación del mercado y la compensación. En estas demandas de daños hay tres componentes principales Uno es que cese, que deje de hacer o hagan lo que deben de hacer, yo te estoy diciendo que tus acciones y omisiones me hacen daño y quiero que dejes de hacer eso o que hagas lo que deberías hacer.

La segunda solicitud es que hagan ajustes porque esta demanda no es en contra del comercio, si tiene que haberlo que sea transparente, regulado y con rendición de cuentas, es decir no le vendas a la misma persona, coloca tecnología a tus productos para que sólo la pueda utilizar la persona que la quiera, esto no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda.

El consejero jurídico sostiene que, por obvias razones, los fabricantes estadunidenses van a querer detener el litigio. imagínate que obtengamos en esta etapa, evidencia de sus reportes contables y veamos un incremento en sus ingresos que corresponda a la situación de violencia en México.

